L'horreur ! En plus d'avoir été violée, Lyhanna a été bâillonnée et attachée avant sa mort

Les premiers éléments issus de l’autopsie de Lyhanna, 11 ans, retrouvée morte dans le Gers, confirment que l’enfant a été victime d’un viol. Le profil biologique de Jérôme Barella, principal suspect dans ce dossier, a été retrouvé sur des zones intimes de la collégienne.

Bâillonnée, les mains et les chevilles entravées

Pire encore. Selon RTL, l’examen médico-légal a également révélé que Lyhanna avait été bâillonnée avant sa mort. Ses mains et ses chevilles étaient entravées. Ces constatations renforcent l’horreur des faits et dessinent les contours d’une séquestration particulièrement violente. Elles ne permettent toutefois pas encore de déterminer comment l’enfant est morte. Au moment de sa découverte par les gendarmes, le corps de la collégienne était dégradé, ce qui complique les analyses et retarde les conclusions définitives.

La cause de la mort toujours inconnue

Les investigations médico-légales se poursuivent afin d’établir les causes exactes du décès. Des analyses complémentaires sont en cours, notamment l’examen anatomopathologique, qui consiste à étudier les cellules et les tissus. Cet examen, indispensable dans ce type de dossier, prend du temps. Il doit permettre d’apporter des réponses sur les circonstances précises de la mort de Lyhanna.

La famille entre colère, dégoût et demande de respect

La famille de Lyhanna a été informée des premiers résultats de l’autopsie. Dans un communiqué transmis par son avocat, elle exprime sa colère et son dégoût face aux éléments révélés par l’enquête. « Face au pire pouvant arriver à une enfant et à des parents, leur colère n’a d’égal que leur dégoût. La famille demande à ce que son intimité et sa vie privée soient respectées. Aucun autre commentaire ne sera fait », indique Me François Roujou de Boubée, avocat de la famille.

Jérôme Barella mis en examen et placé en détention provisoire

Jérôme Barella, 41 ans, avait été mis en examen peu après la disparition de Lyhanna pour enlèvement et séquestration. Il est actuellement détenu à la prison de Mont-de-Marsan, où il se trouve à l’isolement.

Le principal suspect est également visé dans plusieurs autres procédures pour des faits d’agressions sexuelles sur mineurs. Son père et son frère sont eux aussi mis en cause dans des affaires distinctes de pédocriminalité et de violences sexuelles. Ces éléments ont provoqué une vive émotion et relancé les interrogations sur les défaillances possibles du système judiciaire, alors que plusieurs signalements et procédures existaient déjà autour de Jérôme Barella. Depuis le 5 juin, aucune nouvelle communication officielle n’a été faite par le parquet d’Agen sur le dossier. L’enquête se poursuit pour établir l’ensemble des responsabilités et faire toute la lumière sur la mort de Lyanna.