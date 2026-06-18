Lyhanna : l’autopsie révèle un viol, l’ADN de Jérôme Barella retrouvé sur son corps

L’enquête sur la mort de Lyhanna, 11 ans, connaît un basculement décisif. Les premiers éléments médico-légaux indiquent que l’enfant a subi des violences sexuelles, comme le révèle BFMTV. Des analyses biologiques ont également mis en évidence un profil attribué à Jérôme Barella sur la victime. Des violences sexuelles ont donc malheureusement été subies par la victime.

Lyhanna retrouvée morte dans un silo

Lyhanna avait disparu le 29 mai à Fleurance, dans le Gers, après avoir été vue à la sortie de son collège. Son corps a été retrouvé le 4 juin dans un silo agricole désaffecté à Puycasquier, à plusieurs kilomètres de là. Le suspect principal, Jérôme Barella, père d’une amie de l’enfant, avait été mis en examen dès les premiers jours de l’affaire et placé en détention provisoire. L’identification de la victime avait été confirmée par comparaison ADN. Les expertises médico-légales devaient ensuite préciser les causes du décès, les circonstances exactes de la mort et l’existence éventuelle de violences sexuelles.

Un passé judiciaire devenu explosif

L’affaire dépasse désormais le seul meurtre de Lyhanna. Jérôme Barella était déjà visé par plusieurs plaintes ou signalements pour des faits à caractère sexuel sur mineures. Plusieurs dossiers anciens, classés ou restés sans suite rapide, sont aujourd’hui au centre des accusations de dysfonctionnement. Des enquêtes administratives ont été lancées pour déterminer si des alertes ont été ignorées, mal transmises ou insuffisamment traitées. Le dossier Lyhanna est devenu le symbole d’un échec possible de la chaîne de protection des mineurs.