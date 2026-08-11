Rédoine Faïd : son transfert vers une autre prison ordonné, le parquet fait appel

Rédoine Faïd doit être transféré vers un autre établissement pénitentiaire, une décision contestée par le parquet d'Alençon, qui a fait appel. Ce transfert, motivé par des conditions de détention inacceptables, est désormais suspendu. Faïd, incarcéré depuis 2025, bénéficie d'une forte protection en raison de ses évasions passées.

Une juge de l’application des peines a ordonné le transfert de Rédoine Faïd du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, dans l’Orne, vers un autre établissement. Cette décision, motivée par des conditions de détention jugées indignes, prévoyait son départ avant le 24 août.

Le parquet d’Alençon a toutefois fait appel de cette ordonnance. Le transfert du braqueur multirécidiviste est donc désormais suspendu à l’examen de ce recours. Son avocat, Benoît David, estime que la décision initiale confirme l’impossibilité d’améliorer les conditions de détention de son client à Condé-sur-Sarthe.

Déjà transféré en 2025

Rédoine Faïd est incarcéré dans cet établissement depuis 2025. Il était auparavant détenu à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, où la justice avait déjà considéré que la combinaison et la durée de ses conditions de détention portaient atteinte à la dignité humaine.

Le détenu est surnommé le « roi de la belle » en raison de deux évasions spectaculaires. En 2013, il s’était échappé à l’aide d’explosifs, avant de récidiver en 2018 à bord d’un hélicoptère. Son profil explique les mesures de sécurité particulièrement strictes appliquées depuis sa réincarcération.