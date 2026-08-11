Rédoine Faïd : son transfert vers une autre prison ordonné, le parquet fait appel

Une juge de l’application des peines a ordonné le transfert de Rédoine Faïd du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, dans l’Orne, vers un autre établissement. Cette décision, motivée par des conditions de détention jugées indignes, prévoyait son départ avant le 24 août.
Le parquet d’Alençon a toutefois fait appel de cette ordonnance. Le transfert du braqueur multirécidiviste est donc désormais suspendu à l’examen de ce recours. Son avocat, Benoît David, estime que la décision initiale confirme l’impossibilité d’améliorer les conditions de détention de son client à Condé-sur-Sarthe.
Déjà transféré en 2025
Rédoine Faïd est incarcéré dans cet établissement depuis 2025. Il était auparavant détenu à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, où la justice avait déjà considéré que la combinaison et la durée de ses conditions de détention portaient atteinte à la dignité humaine.
Le détenu est surnommé le « roi de la belle » en raison de deux évasions spectaculaires. En 2013, il s’était échappé à l’aide d’explosifs, avant de récidiver en 2018 à bord d’un hélicoptère. Son profil explique les mesures de sécurité particulièrement strictes appliquées depuis sa réincarcération.
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