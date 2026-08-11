ÉCONOMIE

Sécheresse : la FNSEA réclame un plan d’aide de plusieurs milliards d’euros

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Sécheresse : la FNSEA réclame un plan d’aide de plusieurs milliards d’euros
Sécheresse : la FNSEA réclame un plan d’aide de plusieurs milliards d’euros

Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, demande au gouvernement de préciser le montant de son plan d’aide destiné aux agriculteurs touchés par la sécheresse, les canicules et les incendies. Le syndicat agricole estime que plusieurs milliards d’euros seront nécessaires pour préserver les exploitations les plus fragilisées.

Le gouvernement prépare un plan d’accompagnement « Canicule, Sécheresse, Incendies ». Il doit comprendre des aides à la trésorerie, des prises en charge de cotisations sociales, des dérogations administratives et des mesures facilitant la remise en production. Son enveloppe financière n’a pas encore été annoncée.

Des aides d’urgence réclamées

Les pertes concernent notamment les élevages confrontés au manque de fourrage, ainsi que les producteurs de maïs et de tournesol dont les rendements devraient fortement diminuer. La récolte française de maïs est attendue à son plus bas niveau depuis 1980. Certaines exploitations pourraient également rencontrer des difficultés pour financer les semis et la prochaine campagne agricole.

Un bilan plus précis des dégâts est attendu à la fin du mois d’août. La FNSEA demande toutefois le versement rapide d’aides dans les territoires les plus touchés. Une réunion entre les représentants agricoles et le premier ministre Sébastien Lecornu doit se tenir au début du mois de septembre.

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