ÉCONOMIE

Trenitalia France commande 19 trains à grande vitesse à Hitachi pour deux milliards d’euros

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Trenitalia France commande 19 trains à grande vitesse à Hitachi pour deux milliards d’euros
Trenitalia France commande 19 trains à grande vitesse à Hitachi pour deux milliards d’euros

Trenitalia France a annoncé vendredi 7 août la commande de 19 trains à grande vitesse auprès du constructeur japonais Hitachi. L’investissement représente environ deux milliards d’euros et doit accompagner le développement de l’opérateur italien sur le marché ferroviaire français.

Les nouvelles rames seront utilisées sur plusieurs lignes au départ de Paris. Trenitalia exploite déjà les liaisons Paris-Lyon, Paris-Marseille et Paris-Milan, sur lesquelles l’entreprise cherche à renforcer ses fréquences et à concurrencer davantage la SNCF.

La liaison Paris-Londres confirmée pour 2029

Une partie de cette nouvelle flotte doit également circuler entre Paris et Londres. Trenitalia France a confirmé l’ouverture de cette liaison internationale en 2029, marquant son arrivée sur un axe actuellement dominé par Eurostar.

Cette importante commande témoigne des ambitions européennes du groupe ferroviaire public italien FS, maison mère de Trenitalia France. En choisissant Hitachi, l’entreprise s’appuie sur un constructeur qui participe déjà à la fabrication de ses trains à grande vitesse Frecciarossa.

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