Londres : quatre hommes poignardés en plein Covent Garden, une femme de 47 ans arrêtée

Quatre hommes, âgés de 34 à 52 ans, sont blessés par arme blanche à Covent Garden, Londres, en plein jour. Une femme de 47 ans est arrêtée et soupçonnée d'agression. L'enquête est en cours pour déterminer le mobile et le lien entre la suspecte et les victimes.

Quatre hommes ont été blessés à l’arme blanche ce mercredi dans le centre de Londres. L’attaque s’est produite en pleine journée dans le quartier très fréquenté de Covent Garden. Une femme de 47 ans a été arrêtée peu après les faits.

L’attaque signalée en pleine journée

Les services d’urgence ont été appelés vers 12h27 sur Endell Street, une rue située à proximité immédiate de Covent Garden. À leur arrivée, les policiers et les secouristes ont découvert plusieurs personnes présentant des blessures provoquées par une arme blanche. Un important dispositif de police a été déployé dans le secteur. Une partie de la rue a été bouclée afin de permettre la prise en charge des victimes et les premières constatations. Une équipe médicale héliportée a également été mobilisée, un hélicoptère ayant atterri près de Trafalgar Square.

Quatre hommes transportés à l’hôpital

Les victimes sont quatre hommes âgés de 34, 39, 42 et 52 ans. Tous ont été soignés sur place par les équipes du service londonien des ambulances avant d’être conduits par la route vers un centre hospitalier spécialisé dans la prise en charge des blessés graves. Aucune information précise n’a pour le moment été communiquée concernant la gravité de leurs blessures ou leur pronostic vital. Les autorités avaient d’abord annoncé que trois personnes avaient été poignardées, avant de porter le bilan à quatre victimes.

Une femme de 47 ans placée en garde à vue

Une femme âgée de 47 ans a été arrêtée dans le cadre de l’enquête. Elle est soupçonnée d’agression et de possession d’une arme prohibée. Elle a été placée en garde à vue afin d’être interrogée sur les circonstances exactes de l’attaque. Les premiers éléments disponibles ne permettent pas encore de connaître le lien éventuel entre la suspecte et les quatre hommes blessés. Le mobile reste également inconnu. Aucun autre suspect n’a été publiquement recherché ou signalé à ce stade.

Une enquête ouverte au cœur d’un quartier touristique

Covent Garden est l’un des secteurs les plus visités du centre de Londres, connu pour ses commerces, ses théâtres, ses restaurants et son marché couvert. L’agression commise en milieu de journée a provoqué une forte mobilisation des secours dans cette zone habituellement très fréquentée par les habitants et les touristes.