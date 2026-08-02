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Tentative de cambriolage déjouée au musée de Grenoble

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Tentative de cambriolage déjouée au musée de Grenoble
Tentative de cambriolage déjouée au musée de Grenoble

Deux individus ont tenté de s’introduire dans le musée de Grenoble dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 août. Les cambrioleurs ont brisé une vitre pour tenter de pénétrer dans l’établissement culturel. L’arrivée d’un agent de sécurité a interrompu leur tentative et les a contraints à prendre la fuite avant d’atteindre leur objectif.

Plainte déposée et enquête en cours

La mairie de Grenoble a déposé plainte suite à cet incident. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de cette tentative d’effraction et déterminer les circonstances exactes de leur intervention. Les forces de l’ordre examinent les éléments recueillis sur place.

Le musée de Grenoble, qui abrite des collections d’art ancien et moderne, n’a pas subi de vol d’œuvres grâce à la réactivité de la sécurité. Les dégâts se limitent à la vitre brisée lors de la tentative d’intrusion nocturne.

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