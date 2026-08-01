Le Guggenheim d’Abu Dhabi ouvrira enfin, 20 ans après

Vingt ans après l’annonce initiale du projet, le musée Guggenheim d’Abu Dhabi ouvrira ses portes le 11 décembre 2026 sur l’île de Saadiyat, a annoncé le 28 juillet le département de la Culture et du Tourisme d’Abu Dhabi. L’édifice, conçu par l’architecte américain Frank Gehry, mort en 2025, deviendra le plus grand établissement du réseau Guggenheim.

Un bâtiment aux dimensions vertigineuses

Le musée s’étend sur 80 000 m² construits, avec trente galeries représentant 11 600 m² d’espaces d’exposition intérieurs et 23 000 m² en plein air, organisés autour d’un atrium central surmonté de cônes qui dessinent sa silhouette caractéristique. Situé à quelques minutes à pied du Louvre Abu Dhabi, inauguré en 2017, il rejoint sur l’île de Saadiyat le Zayed National Museum, le Natural History Museum Abu Dhabi et le centre teamLab Phenomena.

Selon Stephanie Rosenthal, directrice du projet, les visiteurs pourront découvrir les œuvres selon leur propre parcours, à travers des galeries consacrées aux grands courants de l’art depuis les années 1960, entre abstraction, culture populaire, territoire, langage et récit.

Une collection pensée pour décentrer le regard occidental

Constituée depuis 2009, la collection permanente entend proposer une lecture de l’art moderne et contemporain qui ne soit plus organisée uniquement à partir des centres occidentaux, avec une attention particulière portée à l’Asie occidentale, à l’Afrique du Nord et à l’Asie plus largement. Le projet avait été lancé en 2006, avant que sa construction, débutée en 2011, ne soit suspendue plusieurs années pour des raisons économiques et contractuelles, puis reprise en 2019.

L’ouverture du musée s’inscrit dans une stratégie culturelle plus large des Émirats arabes unis, qui doivent également accueillir en novembre la première édition de Frieze Abu Dhabi, nouvelle mouture de la foire Abu Dhabi Art.