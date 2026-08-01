— L’UEFA lâche Gianni Infantino et l’accuse d’avoir trahi ses promesses

L’UEFA a lancé une attaque d’une rare violence contre la direction de la FIFA, et ce malgré l’abandon du projet visant à céder à des investisseurs privés une participation dans les compétitions de l’instance mondiale, notamment la Coupe du monde. Dans un communiqué particulièrement virulent, l’organisation européenne dénonce un accord préparé en secret, dans la précipitation et sans véritable concertation. Elle réclame désormais un examen approfondi des conditions dans lesquelles ce projet a été élaboré et demande que les responsables soient identifiés.

La direction de la FIFA directement mise en cause

L’UEFA estime que le projet a été rejeté unanimement par ses associations nationales membres, mais également par de nombreuses fédérations et confédérations à travers le monde. Elle remercie également les clubs, les joueurs, les supporters ainsi que plusieurs responsables politiques qui ont publiquement combattu cette opération. Le communiqué vise directement Gianni Infantino. L’UEFA lui reproche de ne pas avoir respecté ses engagements de transparence et de bonne utilisation de l’argent de la FIFA. Elle souligne que les réserves de l’organisation dépassent désormais 5 milliards de dollars et demande qu’une partie de ces sommes soit davantage consacrée au développement du football amateur.

« Le travail de reconstruction de la confiance ne fait que commencer »

L’UEFA annonce qu’elle va travailler avec ses associations membres, les autres confédérations et les acteurs du football mondial afin de comprendre comment un tel projet a pu être préparé. Elle veut également proposer une nouvelle répartition des ressources financières dans le cadre du programme FIFA Forward. L’organisation européenne conclut que l’abandon du projet constitue une victoire pour le football, mais prévient que la rupture avec la direction actuelle de la FIFA est profonde. Voici l’intégralité de son communiqué.

Voici le communiqué intégral de l’UEFA :

« L’UEFA salue le retrait par la FIFA de son projet de vendre une participation dans la Coupe du monde.

L’UEFA salue la décision de la FIFA de retirer son projet visant à céder à des investisseurs privés une participation dans ses compétitions, y compris la Coupe du monde.

Cette proposition a été rejetée à l’unanimité par les associations nationales membres de l’UEFA, ainsi que par de nombreuses autres fédérations et confédérations de toutes tailles à travers le monde, dont la mission est de protéger le football.

L’UEFA remercie tous les supporters, ligues, clubs, joueurs, personnalités, associations et confédérations qui se sont opposés à ce projet, ainsi que les nombreux Premiers ministres, chefs d’État et commentateurs qui ont démontré au président de la FIFA que le football n’est pas à vendre.

Nous ne pouvons plus continuer avec des projets secrets, menés dans la précipitation, élaborés par des individus sans visage et dont les bénéfices pour le football sont plus que discutables. Nous devons identifier les responsables et les tenir pour comptables de leurs actes.

Il est normal que, dans les prochains jours et les prochaines semaines, l’UEFA travaille avec ses associations membres et en étroite coopération avec les autres confédérations afin de comprendre comment cela a pu se produire et d’élaborer un plan garantissant que cela ne puisse plus se reproduire.

Cet examen devra être approfondi et fondamental. Aucune option ne doit être écartée. L’actuelle direction de la FIFA a non seulement perdu la confiance de l’UEFA, mais aussi celle de nombreux autres membres de la famille du football.

Lorsque Gianni Infantino a demandé la confiance et les voix des associations membres de la FIFA pour être élu président en 2016, il avait déclaré :

« Bien sûr, nous devons être transparents. C’est ce que j’ai été durant les quinze dernières années de ma vie à l’UEFA. Vous devrez jouer un rôle chaque jour dans la vie de la FIFA. »

« L’argent de la FIFA est votre argent. Ce n’est pas l’argent du président de la FIFA. C’est votre argent. Vous êtes les associations nationales, et l’argent de la FIFA doit servir au développement du football, et à rien d’autre. »

Sur ces deux promesses, il a échoué. L’accord opaque, bricolé en coulisses, qu’il a imaginé et tenté d’imposer était tout sauf transparent.

Et alors que les réserves de la FIFA dépassent aujourd’hui les 5 milliards de dollars, il a également échoué à utiliser l’argent des associations au bénéfice du football.

L’UEFA va désormais entamer un travail avec ses partenaires et les acteurs du football du monde entier afin de proposer une nouvelle manière de répartir les ressources dans le cadre du programme existant FIFA Forward.

Nous devons commencer à utiliser une partie de cet argent, aujourd’hui immobilisé sur les comptes bancaires de la FIFA, pour donner l’élan dont le football amateur et l’ensemble de notre sport ont besoin dans chacun des 211 pays membres de la FIFA. Mais nous n’avons pas besoin de vendre les bijoux de famille pour y parvenir.

C’est une victoire pour l’ensemble du football. Mais ce ne doit pas être la fin de l’histoire. Le projet a été abandonné. Le travail de reconstruction de la confiance envers la FIFA, lui, ne fait que commencer. »