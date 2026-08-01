Pesticides dans l’eau potable : la décontamination pourrait coûter jusqu’à 57 milliards d’euros par an

Éliminer les résidus de pesticides présents dans l’eau destinée à la consommation pourrait représenter une dépense annuelle comprise entre plusieurs milliards et 57 milliards d’euros. Cette estimation met en lumière le coût potentiellement colossal des traitements nécessaires pour respecter des normes sanitaires plus exigeantes face à la multiplication des molécules et de leurs métabolites.

La contamination provient principalement du ruissellement et de l’infiltration des substances utilisées dans l’agriculture. Une fois présentes dans les nappes phréatiques et les cours d’eau, certaines molécules se révèlent particulièrement difficiles à éliminer. Les collectivités doivent alors moderniser leurs installations, fermer des captages ou mélanger différentes ressources afin de distribuer une eau conforme.

Prévenir la pollution plutôt que financer sa dépollution

Le montant avancé relance le débat sur le partage de la facture entre consommateurs, collectivités et fabricants de produits phytosanitaires. Plusieurs millions de personnes consomment chaque année en France une eau dont la qualité est altérée par des résidus de pesticides ou des nitrates, selon les éléments présentés à l’Assemblée nationale.

Les nouvelles règles européennes renforcent la surveillance des pesticides, des médicaments et des PFAS dans les eaux souterraines et de surface. Mais traiter une pollution déjà installée reste plus coûteux que de limiter les rejets à leur origine. Derrière l’enjeu environnemental se profile donc une question économique et politique majeure : déterminer si la dépollution doit continuer à peser principalement sur les factures d’eau ou être davantage financée par les secteurs responsables des contaminations.