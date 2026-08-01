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Détroit d’Ormuz : un pétrolier frappé par un projectile non identifié, la zone sous haute tension

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Détroit d’Ormuz : un pétrolier frappé par un projectile non identifié, la zone sous haute tension
Détroit d’Ormuz : un pétrolier frappé par un projectile non identifié, la zone sous haute tension

Un pétrolier a été frappé par un « projectile non identifié » dans la nuit de vendredi à samedi alors qu’il naviguait au large de la ville côtière de Limah, à Oman, à l’entrée du détroit d’Ormuz. L’incident s’est produit dans l’une des zones maritimes les plus sensibles au monde, empruntée chaque jour par une part importante du commerce mondial de pétrole. Le navire a signalé avoir été touché alors qu’il se trouvait en transit dans ce secteur stratégique. Des messages d’urgence ont rapidement été diffusés sur les fréquences radio maritimes afin d’alerter les autres bâtiments présents dans la zone.

De nombreuses inconnues demeurent

À ce stade, l’identité du pétrolier, son pavillon ainsi que son propriétaire n’ont pas été officiellement communiqués. La nature exacte du projectile reste également inconnue. Les autorités n’ont fait état d’aucune information concernant d’éventuelles victimes parmi les membres d’équipage. L’ampleur des dégâts subis par le navire n’a pas non plus été précisée. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident et d’identifier l’origine du projectile.

Vigilance renforcée pour les navires

À la suite de cette attaque, les bâtiments naviguant dans le secteur ont été appelés à redoubler de prudence. Les équipages sont invités à signaler immédiatement toute activité suspecte observée dans les eaux environnantes. Le détroit d’Ormuz constitue un passage maritime essentiel pour le transport mondial d’hydrocarbures. Chaque incident dans cette zone est suivi avec une attention particulière en raison de son importance stratégique pour les échanges internationaux.

Une série d’incidents en mer

Cette attaque s’ajoute à plusieurs incidents ayant visé des navires commerciaux au large d’Oman ces dernières semaines. Les circonstances de ces événements font toujours l’objet d’investigations et plusieurs attaques n’ont pas encore été attribuées de manière officielle.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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