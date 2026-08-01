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Trump revient sur son autorisation à l’Ukraine de fabriquer des missiles Patriot

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Trump revient sur son autorisation à l’Ukraine de fabriquer des missiles Patriot
Trump revient sur son autorisation à l’Ukraine de fabriquer des missiles Patriot

Quelques semaines après avoir annoncé son accord, Donald Trump a affirmé vendredi que les États-Unis n’avaient finalement pas autorisé l’Ukraine à produire des missiles Patriot sur son sol.

Le revirement est net. Le 8 juillet, en marge du sommet de l’Otan, Donald Trump avait déclaré avoir donné son feu vert à l’Ukraine pour fabriquer des missiles Patriot. Vendredi, le président américain a contredit cette annonce, affirmant qu’aucune autorisation n’avait été accordée.

Trump a précisé que des discussions restaient en cours sur le sujet, sans donner de calendrier ni de détails sur leur avancement. Il a ajouté que Washington devait faire « très attention avant de laisser quiconque en fabriquer », laissant entendre que la question demeure ouverte mais sensible.

Ce recul intervient dans un contexte où la production de systèmes d’armement sophistiqués sur le territoire ukrainien soulève des enjeux stratégiques et industriels complexes pour les alliés occidentaux.

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