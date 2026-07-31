MONDE Europe

L’Italie ferme temporairement une frontière avec l’Espagne après la crise migratoire à Ceuta

Par

2 minutes de lecture

L’Italie ferme temporairement une frontière avec l’Espagne après la crise migratoire à Ceuta
L’Italie ferme temporairement une frontière avec l’Espagne après la crise migratoire à Ceuta

L’Italie a annoncé la fermeture temporaire d’un de ses points de passage frontaliers avec l’Espagne à la suite des événements survenus à Ceuta. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a confirmé cette décision en expliquant qu’elle visait à renforcer la protection des citoyens italiens et des frontières extérieures de l’Union européenne. Dans un message publié sur le réseau social X, le chef de la diplomatie italienne a qualifié cette mesure d’« inévitable » et de « nécessaire », estimant que la situation exigeait une réponse immédiate. Selon lui, la suspension temporaire de ce point de passage est conforme aux dispositions prévues par les traités européens permettant, dans certaines circonstances exceptionnelles, le rétablissement de contrôles aux frontières.

Bruxelles affirme n’avoir constaté aucun passage vers le continent européen

Quelques heures après cette annonce, un haut responsable de l’Union européenne a indiqué qu’aucun mouvement migratoire n’avait été observé entre Ceuta et le continent européen. Les autorités européennes rappellent que Ceuta et Melilla, les deux enclaves espagnoles situées en Afrique du Nord, disposent d’un régime frontalier particulier. Toute personne souhaitant rejoindre le reste de l’espace Schengen depuis ces territoires doit franchir des contrôles supplémentaires, ce qui limite les passages directs vers l’Europe continentale. Selon Bruxelles, aucun flux migratoire en provenance de Ceuta vers le continent européen n’a été enregistré au cours de la journée.

Une décision qui s’inscrit dans un contexte de forte tension

L’annonce italienne a lieu alors que les images de milliers de migrants convergeant vers Ceuta ont provoqué de vives réactions politiques en Europe et à l’étranger. La pression exercée sur cette enclave espagnole a ravivé les débats sur la gestion des frontières extérieures de l’Union européenne et sur les mécanismes de contrôle prévus par l’espace Schengen. Face à cette situation, Rome a choisi d’activer une mesure temporaire afin de renforcer la surveillance de sa frontière avec l’Espagne, tout en soulignant le caractère exceptionnel de cette décision.

Les contrôles pourraient évoluer selon la situation

À ce stade, les autorités italiennes n’ont pas précisé la durée de cette fermeture temporaire. Son maintien dépendra de l’évolution de la situation migratoire et des évaluations réalisées par les autorités nationales et européennes. De son côté, l’Union européenne continue d’affirmer qu’aucun passage de migrants depuis Ceuta vers le continent européen n’a été constaté jusqu’à présent, malgré les inquiétudes suscitées par les événements survenus dans l’enclave espagnole.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une