Rails nettoyés, caténaires inspectées : la SNCF prépare le retour des trains au sud de Bordeaux

Après plusieurs jours d’interruption provoquée par l’incendie en Gironde, SNCF Réseau a commencé à inspecter les infrastructures ferroviaires situées au sud de Bordeaux. Des trains de reconnaissance circulent désormais sur les voies afin d’évaluer les dégâts avant une éventuelle reprise progressive du trafic. Les opérations portent sur environ 160 kilomètres de réseau : une soixantaine entre Bordeaux et Arcachon et près de 100 kilomètres en direction de Morcenx, au nord de Dax. La circulation avait été suspendue dimanche lorsque les flammes avaient atteint Marcheprime et progressé à proximité immédiate des rails. La préfecture de la Gironde a autorisé jeudi matin la remise sous tension des installations électriques. Cette étape permet aux équipes techniques de contrôler les rails, les caténaires alimentant les trains, les dispositifs de signalisation ainsi que les équipements de télécommunication.

Un train laveur pour débarrasser les voies des cendres

Si la quantité de résidus le nécessite, un train laveur pourra être envoyé sur les portions touchées. Cet engin projette du liquide à haute pression afin de retirer les cendres déposées sur les rails. Ces résidus peuvent perturber l’adhérence des trains, masquer certaines dégradations ou affecter le fonctionnement des installations ferroviaires. Jusqu’à une centaine d’agents pourront être mobilisés pour remettre le réseau en état. SNCF Réseau envisage une réouverture par axe ou par tronçon, selon les conclusions des diagnostics. Le retour des trains ne sera donc pas nécessairement simultané vers Arcachon, Morcenx, Dax et les destinations plus au sud. Les TGV circulant au sud de Bordeaux, à l’exception de ceux à destination de Toulouse, ainsi que les trains régionaux vers Arcachon et Morcenx restent annulés jusqu’au dimanche 2 août. Cette paralysie intervient pendant l’un des week-ends les plus chargés de l’été. La SNCF doit ainsi concilier la pression liée au chassé-croisé des vacanciers avec une exigence de sécurité qui interdit toute réouverture précipitée.