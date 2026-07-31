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Javier Bardem incarne un Max Cady méconnaissable dans Cape Fear

Victor Duché

Par Victor Duché

2 minutes de lecture

Javier Bardem incarne un Max Cady méconnaissable dans Cape Fear
Javier Bardem incarne un Max Cady méconnaissable dans Cape Fear

Trente-cinq ans après le film culte de Martin Scorsese, Apple TV+ propose sa propre relecture de Cape Fear en dix épisodes, portée par Javier Bardem dans le rôle du redoutable Max Cady, aux côtés d’Amy Adams et Patrick Wilson.

Un ex-détenu qui a eu tout le temps de préparer sa vengeance

La série suit Max Cady, un ancien détenu condamné pour le meurtre de sa femme enceinte, qui sort de prison bien décidé à se venger des avocats qu’il tient pour responsables de son incarcération dix-sept ans plus tôt, Tom et Anna Bowden. Plutôt que d’imiter les interprétations précédentes du personnage, portées par Robert Mitchum en 1962 puis par Robert De Niro en 1991, Javier Bardem a expliqué avoir cherché à comprendre ce qui animait réellement Cady, un homme qui a tout perdu et dispose désormais d’un temps infini pour parvenir à ses fins.

L’acteur, déjà récompensé d’un Oscar pour son rôle dans No Country for Old Men, a d’abord hésité à reprendre ce rôle emblématique, avant d’apprendre que Martin Scorsese revenait en tant que producteur exécutif aux côtés de Steven Spielberg, également producteur du film de 1991.

Une tension distillée plutôt qu’imposée par la force

Contrairement à la version de 1991, où Max usait de la force brute pour terroriser la famille de l’avocat, Javier Bardem a choisi une approche plus insinuante, se rapprochant peu à peu de ses cibles tout en gardant ses distances. Le casting réunit également CCH Pounder dans le rôle de la supérieure d’Anna, ainsi que les enfants du couple Bowden, interprétés par Lily Collias et Joe Anders.

Créée par Nick Antosca, showrunner de la série, avec Morten Tyldum à la réalisation du pilote, cette adaptation s’appuie à la fois sur le roman original de John D. MacDonald, The Executioners, publié en 1957, et sur les deux précédentes adaptations cinématographiques du récit.

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