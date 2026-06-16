La série Apocalypse s’attaque à la Rome antique avec l’aide de l’intelligence artificielle

Après avoir disséqué les deux guerres mondiales, la guerre froide ou encore le destin d’Hitler et de Staline, la célèbre collection de documentaires historiques Apocalypse change d’époque. La société de production Mediawan a annoncé ce mardi 16 juin une nouvelle saison baptisée Apocalypse Civilisations : Rome, qui sera diffusée sur France Télévisions. Le film reviendra sur la bataille d’Actium, qui opposa en 31 avant J.-C. Marc-Antoine à Octave, fils adoptif de César. Cet affrontement naval, l’un des plus déterminants de l’Histoire, fait naître un nouvel ordre politique en Occident et marque le tournant qui conduit à l’avènement de l’Empire romain, alors que Rome domine déjà une large partie de l’Europe.

Une première historique pour la franchise : reconstituer l’intégralité des images

Pour donner vie à l’Antiquité, la série franchit un cap technique inédit. « Grâce à l’alliance inédite de la recherche historique et de l’intelligence artificielle, le film ressuscite l’Antiquité avec un niveau de réalisme jamais atteint », explique Mediawan dans son communiqué, précisant que le programme s’appuiera sur l’IA pour « recréer l’illusion d’archives d’origine ». Une nécessité dictée par l’époque traitée : c’est la première fois qu’Apocalypse doit reconstituer l’intégralité de ses images, faute d’archives photographiques ou filmées disponibles comme c’était le cas pour les conflits du XXe siècle. Lancée en 2009, la franchise compte déjà 33 films répartis en 11 saisons et revendique une diffusion dans 165 pays auprès de plus de 100 millions de téléspectateurs, selon Mediawan. Ce nouveau chapitre romain s’inscrit aussi dans un contexte particulier : Daniel Costelle, documentariste et réalisateur des précédents films de la série, est décédé début juin à 90 ans. Il avait fondé la société CC&C avec Isabelle Clarke, productrice historique de la collection.