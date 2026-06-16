Coups de semonce d’une frégate russe près des eaux britanniques : un incident maritime sous haute tension dans la Manche

Un nouvel incident impliquant la marine russe et un navire civil s’est produit dans la Manche. Selon une source proche du dossier, des marins à bord de la frégate russe Admiral Grigorovich ont tiré des coups de semonce en direction d’un yacht civil qui s’était approché du bâtiment de guerre près des eaux britanniques.

Le ministère britannique de la Défense a confirmé avoir ouvert une enquête sur les informations faisant état de cet incident. Aucune personne n’a été blessée, selon les premiers éléments disponibles.

D’après la source citée par Reuters, le yacht concerné, immatriculé au Royaume-Uni, aurait signalé que les tirs de semonce avaient été effectués alors qu’il se trouvait à environ 500 mètres du navire russe. L’incident se serait déroulé à une vingtaine de milles nautiques au sud de l’Île de Wight, en dehors des eaux territoriales britanniques.

Au moment des faits, la frégate russe était surveillée par un bâtiment de la Royal Navy. Les autorités britanniques suivent de près les mouvements des navires militaires russes transitant par les eaux proches du Royaume-Uni, particulièrement depuis le début de la guerre en Ukraine.

L’incident intervient dans un contexte de fortes tensions entre Londres et Moscou. Quelques jours plus tôt, des commandos britanniques avaient mené une opération inédite dans la Manche contre un pétrolier russe sanctionné, soupçonné d’appartenir à la « flotte fantôme » utilisée pour contourner les restrictions occidentales sur les exportations de pétrole.

Cette intervention visait à perturber les revenus pétroliers que les autorités britanniques estiment contribuer au financement de l’effort de guerre russe en Ukraine. La proximité entre ces deux événements risque d’alimenter davantage les tensions maritimes déjà importantes entre le Royaume-Uni et la Russie Russia dans l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde.