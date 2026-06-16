Les Enfoirés dévoilent leur programme pour les concerts de 2027, sans Patrick Bruel et loin de Paris

Après une édition 2026 organisée dans la capitale, les Enfoirés changent de décor. La troupe emblématique au profit des Restos du Cœur donne rendez-vous au public à Strasbourg pour sa série de concerts 2027. Une annonce marquée à la fois par un retour en région… et par l’absence remarquée de l’un de ses visages historiques, Patrick Bruel.

Direction Strasbourg pour l’édition 2027

Après plusieurs soirées organisées à l’Accor Arena de Paris en 2026, les Enfoirés retrouveront la scène du Zénith Europe de Strasbourg au mois de janvier 2027.

Au total, sept représentations sont programmées avec une répétition générale ouverte prévue dès le mardi 12 janvier. Les concerts se poursuivront les 13, 15, 16, 17 et 18 janvier, avec une journée particulière le dimanche 17 janvier qui accueillera deux spectacles.

Comme chaque année, ces rendez-vous seront organisés au profit des Restos du Cœur, l’association fondée par Coluche et soutenue depuis des décennies par la troupe artistique.

L’ouverture de la billetterie n’a pas encore été annoncée mais devrait intervenir dans les prochaines semaines.

Un retour hors de Paris

Ce choix de Strasbourg marque un nouveau déplacement géographique pour les Enfoirés, qui alternent régulièrement entre grandes métropoles françaises. Après Bordeaux, Lyon, Montpellier ou encore Paris, la troupe revient ainsi dans l’Est de la France.

Cette stratégie permet traditionnellement de renouveler le public tout en donnant une visibilité nationale à l’événement caritatif.

Patrick Bruel absent pour la première fois depuis plus de trente ans

L’autre information marquante de cette édition concerne Patrick Bruel.

Présent dans la troupe depuis 1993 sans interruption, le chanteur ne participera pas aux concerts de janvier 2027. Une absence inédite qu’il avait lui-même annoncée fin mai dans un message adressé aux membres des Enfoirés.

Selon la direction artistique, cette décision a été prise afin de ne pas placer l’association ou les artistes dans une situation délicate.

Dans son message, Patrick Bruel expliquait faire ce choix « avec beaucoup de tristesse » et exprimait son souhait de revenir ultérieurement.

Cette annonce intervient alors que l’artiste fait l’objet d’une procédure judiciaire. Mis en examen le 11 juin pour viol et agression sexuelle, il conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et bénéficie de la présomption d’innocence.

Une édition 2027 sous le signe du renouveau

Entre retour en région et recomposition de son collectif, cette nouvelle édition pourrait ouvrir une nouvelle séquence pour les Enfoirés.

Reste désormais à découvrir quels artistes rejoindront la troupe en janvier prochain et quel spectacle sera imaginé pour continuer à mobiliser le public autour des Restos du Cœur.