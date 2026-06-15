Julien Rossier incarne Coluche sur scène pour les 40 ans de sa disparition

Quarante ans après la mort de Coluche, survenue le 19 juin 1986 dans un accident de moto, l’humoriste suisse Julien Rossier lui rend hommage à travers un spectacle qui sillonne l’Hexagone. Produit par Richard Walter Productions, ce one-man-show invite le public à revivre les sketches mythiques de celui qui a marqué l’histoire de l’humour français. La tournée prévoit notamment un passage à Reims le 5 novembre 2027, où Rossier reprendra la salopette jaune et le verbe incisif de son aîné disparu.

Les sketches cultes remis au goût du jour

Au programme de cette recréation scénique figurent les moments emblématiques du répertoire de Coluche, dont les célèbres numéros du Schmilblick et du CRS arabe. Julien Rossier s’attache à faire revivre l’esprit irrévérent et la liberté de ton qui ont fait la renommée du comédien français. Le spectacle s’inscrit dans la lignée des productions de Richard Walter, qui a déjà relevé des défis similaires avec d’autres icônes de la scène mondiale.

Cette initiative témoigne de la persistance de l’héritage de Coluche dans la mémoire collective française. Près de quatre décennies après sa disparition brutale, ses sketches conservent leur force comique et leur capacité à toucher plusieurs générations de spectateurs. La tournée organisée en région et dans toute la France permet au public de redécouvrir un artiste qui avait su mêler humour populaire et engagement social.