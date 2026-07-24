À Avignon, un théâtre dénonce le sexisme envers ses billettistes

Le théâtre le Rouge Gorge à Avignon dénonce des comportements sexistes récurrents envers ses billettistes, mettant en avant des réflexions déplacées et des gestes inappropriés dirigés vers les femmes. Harold David, directeur délégué, appelle à un respect fondamental et souligne l'existence d'une cellule d'écoute pour les victimes, rappelant que de tels actes peuvent entraîner des poursuites judiciaires.

Le théâtre le Rouge Gorge, situé en plein centre-ville d’Avignon, a dénoncé cette semaine des comportements sexistes qu’il qualifie de récurrents envers les femmes travaillant à sa billetterie depuis le début du Festival d’Avignon. L’alerte a été publiée sous la forme d’un message intitulé Stop au sexisme en billetterie, relayé sur les réseaux sociaux de l’établissement.

Des réflexions, des regards et des gestes déplacés

Selon Harold David, actionnaire du Rouge Gorge et directeur délégué d’Avignon Festival et Compagnies, l’organisation qui coordonne le festival Off, les témoignages remontés évoquent des réflexions verbales, des regards insistants ou des gestes violents et déplacés, particulièrement dirigés vers les jeunes femmes en poste à l’accueil. Il précise que ce type de comportement agressif et irrespectueux revient de façon particulièrement marquée lorsque ce sont des femmes qui occupent ces postes de première ligne.

Harold David affirme condamner fermement ces agissements et rappelle qu’un respect fondamental s’impose dans un événement pourtant pensé comme festif et joyeux, où rien ne peut justifier de tels comportements selon lui.

Une cellule d’écoute mise à disposition des victimes

Le directeur délégué du festival Off rappelle l’existence d’une cellule d’écoute installée au Village du festival Off, un lieu de rencontre central pour les professionnels et festivaliers, où les signalements peuvent être recueillis. Il précise également que les agressions verbales et physiques restent passibles de poursuites judiciaires, les outrages sexuels et sexistes pouvant notamment être sanctionnés par une amende.

Cette prise de parole publique vise, selon Harold David, à faire de ce sujet une préoccupation partagée par l’ensemble des professionnels du festival, dans l’idée que plus la question sera portée collectivement, plus le message qu’un tel comportement est inacceptable pourra s’imposer durablement.