La BCE fait choisir aux Européens le visage des futurs euros

La Banque centrale européenne lance une consultation publique pour choisir entre deux thèmes pour le design des nouveaux billets en euros. L'option culturelle met en avant Léonard de Vinci et Bertha von Suttner, tandis que l'alternative se concentre sur les oiseaux européens. Les nouveaux billets doivent entrer en circulation fin 2026.

La Banque centrale européenne a présenté jeudi 23 juillet à Francfort deux thèmes candidats pour la nouvelle apparence des billets en euros, invitant le grand public à voter pour départager une proposition consacrée aux figures culturelles européennes et une autre centrée sur la nature et les oiseaux.

Léonard de Vinci et Bertha von Suttner en têtes d’affiche

Dans le thème culturel, les coupures les plus élevées mettraient à l’honneur deux figures emblématiques de la pensée européenne : Léonard de Vinci pour le billet de 100 euros, et Bertha von Suttner, lauréate du prix Nobel de la paix, pour celui de 200 euros. Le thème alternatif, centré sur la nature, propose pour sa part une déclinaison de billets consacrés aux oiseaux européens, y compris pour la coupure de 10 euros.

Cette consultation publique constitue une étape du long processus qui doit mener à la sélection définitive du nouveau design des billets, avant le lancement des étapes techniques nécessaires à leur fabrication.

Une entrée en circulation prévue fin 2026

Selon la Banque centrale européenne, les nouveaux billets doivent entrer en circulation à partir de la fin de l’année 2026, dans l’objectif de renouveler l’apparence de la monnaie unique tout en conservant un lien fort avec les valeurs partagées par l’Europe, à la fois son riche patrimoine culturel et l’environnement naturel qui unit l’ensemble des pays membres.

Le vote du public s’inscrit dans une tradition de consultation citoyenne déjà mobilisée lors de précédentes évolutions du design des billets européens, la BCE cherchant à associer les Européens aux choix symboliques qui accompagnent leur monnaie commune.