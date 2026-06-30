Sotchi, Qatar, Paris … victimes du syndrome de « l’éléphant blanc » ?

L’attribution d’un grand événement sportif pousse les États hôtes à transformer un pic d’investissements en héritage durable. Si le spectre de « l’éléphant blanc » plane sur chaque édition, les réponses apportées à Sotchi, au Qatar et à Paris montrent que ce gaspillage géant n’a rien d’une fatalité. De la maîtrise d’ouvrage publique à l’implication de géants industriels comme les Français Vinci ou la Compagnie des Alpes, dans l’après-compétition, le pragmatisme urbain prend de plus en plus souvent le pas sur les projecteurs des stades.

Les organisateurs de la Coupe du monde 2026 doivent s’attendre à se voir poser la question. Quid des infrastructures et chantiers réalisés en lien avec l’organisation de l’évènement une fois la compétition finie ? Un véritable serpent de mer affronté par tous les pays hôtes. Pourtant, la réalité de la dernière décennie nuance l’idée souvent retenue d’un simple gaspillage. Qu’il s’agisse de la création ex-nihilo de Sotchi en 2014, du gigantisme qatari en 2022 ou de la sobriété de Paris en 2024, ces chantiers agissent d’abord comme des accélérateurs de développement.

« L’éléphant blanc »

L’organisation des JO d’hiver de 2014 à Sotchi demeure l’illustration du gigantisme d’une époque révolue. Pour 37 milliards d’euros, la Russie avait implanté des disciplines hivernales dans une station balnéaire au climat méditerranéen, s’attirant de vives critiques écologiques et des prédictions d’abandon rapide. Éric Monnin, directeur du CÉROU, considère d’ailleurs ce modèle impossible à reproduire aujourd’hui, la tendance des éditions suivantes, à l’instar de Milan-Cortina 2026, penchant vers la sobriété. Pourtant, huit ans après les épreuves, la faillite annoncée des infrastructures de montagne n’avait pas eu lieu. Un reportage du journal Les Échos témoignait à l’été 2022 de la vitalité de la station de Rosa Khutor : conçue avec les acteurs français Compagnie des Alpes et Poma, elle affichait complet, portée par le report des flux touristiques russes durant la crise du Covid-19.

Le Qatar a lui développé une stratégie où le non-usage commercial est pleinement anticipé pour ce Royaume de 2 millions et demi d’habitants. L’Émirat a investi 6,5 milliards de dollars dans huit stades de 40 000 à 80 000 places sans objectif de rentabilité financière. Comme l’explique le géopolitologue Raphaël Le Magoariec, Doha utilise ce parc comme un outil d’influence face au rival saoudien pour s’imposer en hub permanent du sport international. De fait, le pays enchaîne depuis les attributions : Coupe d’Asie 2024, Coupe arabe de la FIFA (2025, 2029, 2033), Mondial de basket 2027 et en ligne de mire les JO 2036.

Reste que le risque d’un « éléphant blanc » est dans toutes les têtes. L’expression désigne une réalisation prestigieuse qui se révèle plus coûteuse que bénéfique et dont l’exploitation ou l’entretien devient un fardeau financier et écologique. Les clichés de structures délaissées, comme le stade de canoë-kayak d’Athènes 2004, la piste de bobsleigh de Sarajevo 1984 taguée ou l’enceinte de beach-volley de Pékin 2008 en ruine, matérialisent ces échecs. Les organisateurs ont évidemment ces images en tête et redoutent de retrouver un jour leurs infrastructures dans ces « albums photos » fantômes.

Le métro à Orly, le tramway de Lusail par Vinci

Pour s’en prémunir, Paris 2024 a privilégié la valorisation des transports existants plutôt que la construction permanente, utilisant l’échéance olympique comme un levier pour finaliser des extensions attendues de longue date. En juin 2024, le prolongement de la ligne 14 a ainsi relié Orly à Saint-Denis Pleyel en quarante minutes, connectant le Village des athlètes au Centre aquatique tout en délestant le RER B et la ligne 13. Le réseau francilien s’est simultanément enrichi de l’arrivée du RER E à Nanterre, des extensions des lignes 11 et 12 en Seine-Saint-Denis, et de la jonction du tramway T3b à la Porte Maillot. Ce déploiement a néanmoins révélé les limites de l’accélération forcée face aux promesses initiales du dossier de candidature de 2016. La quasi-totalité du Grand Paris Express a manqué le rendez-vous de l’été 2024, en raison de retards techniques et de hausses de coûts.

Cette compression du temps industriel a servi de prétexte à une refonte territoriale complète à Sotchi en 2014. Les données officielles publiées en 2018 indiquent que la région a bénéficié d’un plan de modernisation routière, ferroviaire et énergétique qui aurait requis cinquante-deux ans de chantiers en temps normal. Cette restructuration lourde a quadruplé la capacité d’accueil de la station, le parc hôtelier grimpant à 80 000 lits. Les indicateurs économiques ont rapidement validé cet effort : dès 2017, la zone enregistrait 6,3 millions de touristes avec un taux d’occupation des hôtels stabilisé à 78 %, confirmant la viabilité logistique de l’héritage olympique sur le marché intérieur russe.

Au Qatar, la transformation a été dictée par le plan « Qatar National Vision 2030 », où l’attribution du Mondial 2022 a fusionné le calendrier sportif et le développement structurel de l’Émirat. Sur les 200 milliards de dollars injectés pour créer des autoroutes, un aéroport et la ville nouvelle de Lusail, une part majeure a été captée par les grands donneurs d’ordres internationaux. Le groupe français Vinci, via sa filiale QDVC, en fait partie, réalisant le tramway de Lusail, la ligne rouge du métro de Doha et l’autoroute New Orbital Highway 2. Sur le plan social, l’organisation du tournoi a également accéléré une refonte de la législation locale du travail. L’application de standards sur les chantiers de Vinci, notamment via des comités de travailleurs et un encadrement supérieur de l’hébergement, a d’ailleurs fonctionné comme un laboratoire sur le terrain, utilisé comme modèle par les autorités qataries pour légiférer sur le traitement des ouvriers dans le royaume.