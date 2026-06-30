Ukraine : des frappes russes sur plusieurs grandes villes font au moins 10 morts

Au moins dix personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées lundi lors d’une série d’attaques russes visant plusieurs grandes villes d’Ukraine, ont annoncé les autorités ukrainiennes. Les frappes ont notamment touché Dnipro et Zaporijia, tandis que les opérations de secours se poursuivaient en fin de journée.

À Dnipro, dans le sud-est du pays, une attaque de missiles a fait au moins six morts et 29 blessés, selon le gouverneur régional Oleksandr Hanzha. Les bombardements ont endommagé un commerce, une école, des habitations et plusieurs véhicules. Les équipes de secours ont été mobilisées pour venir en aide aux victimes et rechercher d’éventuels survivants.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que la ville avait été frappée par des missiles russes visant des infrastructures. Il a une nouvelle fois appelé les partenaires européens à accélérer le développement de leurs capacités de défense antimissile afin de mieux protéger le continent contre ce type de menace.

Dans son allocution quotidienne, le chef de l’État a également promis une réponse aux attaques russes. Il a affirmé que les actions de l’Ukraine visaient à affaiblir les capacités de l’État russe et à réduire son aptitude à poursuivre la guerre.

À Zaporijia, une autre ville du sud-est de l’Ukraine, une attaque de drone contre un minibus a coûté la vie à trois personnes, dont deux hommes et une femme. Huit autres personnes ont été blessées, parmi lesquelles un garçon de 7 ans, selon les autorités régionales.

Ces nouvelles frappes illustrent l’intensité persistante du conflit, alors que les combats et les bombardements continuent de toucher des zones urbaines ukrainiennes. Les autorités du pays poursuivent leurs appels à un renforcement des systèmes de défense aérienne afin de limiter les pertes civiles face aux attaques russes.