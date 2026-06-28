Ukraine : au moins quatre morts dans de nouvelles frappes russes sur plusieurs régions

Au moins quatre personnes ont été tuées dimanche dans de nouvelles attaques russes menées contre le sud-est et le nord-est de l’Ukraine, selon les autorités locales. Les frappes ont également fait plusieurs dizaines de blessés et provoqué d’importants dégâts matériels dans les zones touchées.

Dans la ville de Zaporijia, située dans le sud-est du pays, des bombardements ont coûté la vie à deux personnes et fait seize blessés, a indiqué le gouverneur régional Ivan Fedorov. Des images diffusées par les autorités montrent un bâtiment en proie aux flammes ainsi que plusieurs quartiers gravement endommagés par les explosions.

Plus au nord-est, dans la région de Kharkiv, une frappe de missile sur la ville de Zmiiv a tué une personne et blessé huit autres, dont deux enfants, selon le gouverneur Oleh Syniehubov. Cette région frontalière est régulièrement la cible d’attaques russes depuis le début du conflit.

La police de la région de Kharkiv a également annoncé la mort d’un de ses officiers. Selon les autorités, celui-ci participait à l’évacuation des habitants d’une autre localité située plus au nord lorsqu’il a été tué au cours des opérations.

Reuters précise ne pas avoir été en mesure de vérifier de manière indépendante les informations communiquées par les autorités. Depuis le début de la guerre, la Russie et l’Ukraine s’accusent mutuellement de viser des civils, tandis que chacune des deux parties affirme ne frapper que des objectifs militaires.