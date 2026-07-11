Russie–Ukraine : une nouvelle vague de frappes fait au moins deux morts et 19 blessés

Au moins deux personnes ont été tuées et 19 autres blessées dans une nouvelle série de frappes russes menées dans la nuit de vendredi à samedi contre plusieurs régions d’Ukraine. Les attaques, menées à l’aide de missiles et de drones, ont provoqué d’importants dégâts matériels, notamment dans la capitale, Kyiv.

Selon les autorités ukrainiennes, les frappes ont touché des zones résidentielles et des infrastructures civiles. À Kyiv, plusieurs bâtiments ont été endommagés, obligeant les habitants à évacuer ou à déblayer les débris au lendemain des bombardements. Des équipes de secours ont été déployées pour venir en aide aux victimes et sécuriser les secteurs touchés.

Le bilan provisoire communiqué par les responsables ukrainiens fait état d’au moins deux morts et de 19 blessés. Les opérations de recherche et d’inspection se poursuivent, laissant craindre une évolution du nombre de victimes à mesure que les secours progressent dans les zones sinistrées.

Cette nouvelle offensive intervient alors que la Russie poursuit sa campagne de frappes aériennes contre l’Ukraine, combinant régulièrement missiles et drones afin de cibler différentes régions du pays. Les autorités ukrainiennes continuent d’appeler leurs partenaires internationaux à renforcer les capacités de défense aérienne du pays face à la multiplication de ces attaques.