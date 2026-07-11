La Corée du Nord attaque l’OTAN et appelle les alliés des États-Unis à se dénucléariser

La Corée du Nord a vivement critiqué samedi les États-Unis et leurs alliés à la suite du sommet de l’OTAN, les accusant de renforcer les blocs militaires et d’alimenter la course mondiale aux armements. Dans un communiqué relayé par l’agence officielle KCNA, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a estimé que toute démarche de dénucléarisation devait commencer par les alliés de Washington.

Pyongyang reproche aux dirigeants de l’Alliance atlantique de présenter le développement de son arsenal comme une menace, alors qu’il affirme exercer un « droit souverain légitime » à assurer sa défense. Le régime nord-coréen dénonce également le renforcement de la coopération militaire entre l’OTAN et ses partenaires de la région Asie-Pacifique.

Selon le ministère nord-coréen des Affaires étrangères, le sommet de l’OTAN a confirmé une volonté accrue de confrontation, marquée par l’augmentation des dépenses militaires et par un rapprochement stratégique avec les alliés asiatiques des États-Unis.

Lors du sommet organisé cette semaine en Turquie, les membres de l’Alliance ont annoncé plus de 50 milliards de dollars d’accords dans les domaines de l’armement et de l’industrie de la défense, dans un contexte où le président américain Donald Trump presse les pays européens d’accroître leur contribution à la sécurité collective.

En marge de cette réunion, le président sud-coréen Lee Jae Myung a indiqué vouloir renforcer la coopération entre Séoul et les pays de l’OTAN, notamment dans la recherche, les technologies de pointe et la production de systèmes d’armement, des initiatives dénoncées par la Corée du Nord comme une menace pour la stabilité régionale.