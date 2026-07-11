Xi Jinping réaffirme le soutien de la Chine à la Corée du Nord malgré les tensions internationales

Le président chinois Xi Jinping a assuré que l’engagement de Pékin envers son « amitié traditionnelle » avec la Corée du Nord resterait inchangé, quelles que soient les évolutions de la situation internationale, selon des lettres échangées avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et publiées samedi par l’agence de presse officielle KCNA.

Dans son message, Xi Jinping a affirmé que la Chine continuerait à entretenir des relations étroites avec Pyongyang, réaffirmant ainsi la solidité du partenariat entre les deux pays malgré un contexte géopolitique marqué par de fortes tensions.

De son côté, Kim Jong Un a déclaré que les relations d’amitié et de coopération entre la Corée du Nord et la Chine avaient atteint « un nouveau niveau stratégique », selon KCNA.

Cet échange intervient alors que les deux voisins cherchent à consolider leurs liens diplomatiques et politiques dans un environnement international de plus en plus tendu, notamment en Asie du Nord-Est.