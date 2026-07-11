Yvelines : cinq ans de prison pour avoir frappé sa compagne avec une cocotte

Le tribunal correctionnel de Versailles a condamné un homme à cinq ans de prison, dont un an avec sursis, pour avoir violemment agressé sa compagne avec des ustensiles de cuisine.

Le tribunal correctionnel de Versailles a prononcé ce vendredi une peine de cinq ans de prison à l’encontre d’un homme, dont quatre ans ferme. L’homme comparaissait pour avoir frappé sa compagne à l’aide d’ustensiles de cuisine, une cocotte et une écumoire. La juridiction a assorti la peine d’un an de sursis probatoire, marquant la gravité des violences conjugales commises.

Une violence conjugale sanctionnée fermement

Les faits reprochés au prévenu illustrent la brutalité des agressions domestiques. L’utilisation d’objets du quotidien comme armes transforme le domicile en lieu de danger pour les victimes de violences conjugales. Le tribunal a pris en compte la nature particulièrement violente des actes lors de la délibération.

Cette condamnation intervient alors que les juridictions françaises durcissent leur approche face aux violences intrafamiliales. La peine prononcée reflète la volonté des magistrats de sanctionner fermement ces comportements criminels qui mettent en péril la sécurité des personnes au sein même de leur foyer.