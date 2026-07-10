Bombe à Monaco : deux hommes écroués en Ukraine après le meurtre de la principale suspecte

L’enquête autour de l’attaque commise à Monaco connaît un nouveau développement. Un tribunal de Kyiv a ordonné le placement en détention provisoire de deux hommes soupçonnés d’avoir assassiné Anastasiia Berezovska, la principale suspecte dans l’explosion survenue le 29 juin à Monaco. Les deux suspects resteront incarcérés sans possibilité de libération sous caution pendant la poursuite des investigations.

La suspecte retrouvée morte quelques jours après l’attentat

Âgée de 39 ans, Anastasiia Berezovska était recherchée pour son implication présumée dans l’attentat à l’explosif visant l’homme d’affaires d’origine ukrainienne Vadym Yermolaiev. L’explosion, déclenchée à distance selon les premiers éléments de l’enquête, avait grièvement blessé la cible, ainsi que sa compagne et leur fils. Quelques jours après les faits, la suspecte a été retrouvée morte dans une zone boisée en Ukraine. Son corps présentait plusieurs blessures par balles à la tête et des douilles ont été découvertes à proximité du lieu où il a été abandonné.

Un agent du renseignement militaire parmi les suspects

Les deux hommes placés en détention sont un officier en activité du renseignement militaire ukrainien et un ancien membre des forces de l’ordre. Selon les enquêteurs, ils sont soupçonnés d’avoir organisé et exécuté le meurtre de la principale suspecte. Au cours de l’enquête, l’un des deux hommes a reconnu avoir participé aux faits avant de revenir sur ses déclarations. Il affirme désormais que le second suspect aurait été l’auteur des tirs mortels et explique avoir fait ses premiers aveux sous l’effet de la peur. Les enquêteurs poursuivent leurs vérifications afin d’établir le rôle précis de chacun.

Des liens également examinés avec l’attentat de Monaco

Les autorités ukrainiennes cherchent désormais à déterminer si les deux hommes n’ont pas seulement participé au meurtre d’Anastasiia Berezovska, mais également à la préparation de l’attentat de Monaco. Les investigations portent notamment sur plusieurs transferts financiers et transactions en cryptomonnaies entre les suspects et la victime, ainsi que sur leurs échanges avant et après l’explosion. Les enquêteurs tentent d’établir si ces éléments révèlent une implication plus large dans l’organisation de l’attentat.

Une affaire devenue internationale

L’affaire dépasse désormais largement le cadre monégasque. L’attentat, le meurtre de la principale suspecte et l’implication présumée de membres ou d’anciens membres des services de sécurité ukrainiens mobilisent les autorités judiciaires de plusieurs pays. Les investigations se poursuivent afin d’identifier l’ensemble des personnes impliquées, de déterminer les commanditaires éventuels et d’établir les motivations précises derrière cette tentative d’assassinat suivie de l’élimination de la principale suspecte.