Ukraine : la Russie utilise de petits drones difficiles à neutraliser pour viser les infrastructures électriques

La Russie recourt à une nouvelle tactique pour frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes en utilisant de petits drones pilotés par fibre optique, particulièrement difficiles à neutraliser par les systèmes de brouillage électronique. Selon une enquête de Reuters, ces appareils ont été employés pour attaquer plusieurs sous-stations électriques situées à plusieurs kilomètres de la ligne de front.

Reuters a pu vérifier huit frappes contre des sous-stations électriques de 330 kV et de 110 kV. Les installations visées se trouvaient jusqu’à 26 kilomètres des zones de combat, illustrant la capacité de ces drones à atteindre des infrastructures stratégiques éloignées des affrontements directs.

D’après les informations recueillies, les attaques suivent un mode opératoire précis. Un premier drone est utilisé pour déchirer les filets de protection installés au-dessus des équipements sensibles. Un second appareil s’engouffre ensuite dans l’ouverture créée afin d’atteindre les systèmes de ventilation ou d’autres points vulnérables de la sous-station.

Contrairement aux drones traditionnels contrôlés par liaison radio, ces appareils sont reliés à leurs opérateurs par un câble en fibre optique déroulé pendant le vol. Cette technologie les rend largement insensibles aux dispositifs de guerre électronique destinés à brouiller les communications, compliquant considérablement leur interception.

Les autorités ukrainiennes cherchent à adapter leurs moyens de défense face à cette évolution des tactiques russes. Les attaques contre les infrastructures énergétiques demeurent un enjeu majeur du conflit, Moscou cherchant régulièrement à perturber l’approvisionnement en électricité et les services essentiels dans les zones contrôlées par Kiev.

L’utilisation croissante de drones à fibre optique illustre l’évolution rapide des technologies employées sur le champ de bataille en Ukraine. Les experts estiment que cette innovation pourrait contraindre les forces ukrainiennes à développer de nouvelles méthodes de protection pour sécuriser leurs installations critiques.