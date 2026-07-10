Essai de missile chinois : les capacités nucléaires des sous-marins au cœur des inquiétudes

Le récent essai d’un missile balistique lancé depuis un sous-marin chinois dans le Pacifique Sud met en lumière les progrès réalisés par Pékin dans le développement de sa dissuasion nucléaire en mer. Selon plusieurs analystes et diplomates interrogés par Reuters, cet exercice a permis aux autorités chinoises de tester des capacités militaires parmi les plus sensibles de leur arsenal stratégique.

Au-delà des performances du missile et du sous-marin, les experts estiment que l’objectif principal était de vérifier la capacité de commandement, de contrôle et de communication avec un sous-marin nucléaire opérant discrètement en mer. Ces opérations figurent parmi les plus complexes pour toute puissance nucléaire, d’autant plus qu’elles nécessitent de maintenir le contact avec les équipages sans compromettre leur furtivité.

Pour les dirigeants chinois, cette dimension revêt également une importance politique. Selon les spécialistes, le Parti communiste chinois accorde une attention particulière au contrôle de ses forces armées, notamment lorsqu’il s’agit des unités chargées de la dissuasion nucléaire.

« Cet aspect aurait certainement fait l’objet d’une évaluation approfondie, au-delà des capacités techniques réelles du missile et du sous-marin », a expliqué Collin Koh, spécialiste des questions de sécurité à l’École d’études internationales S. Rajaratnam de Singapour. Selon lui, la Chine se rapproche progressivement d’une capacité de frappe pleinement opérationnelle depuis la mer.

Les analystes estiment que cet essai pourrait également avoir une portée stratégique. Même si les sous-marins chinois ne sont pas encore en mesure de menacer efficacement l’ensemble du territoire continental des États-Unis, ils pourraient être capables de viser des territoires américains dans le Pacifique, notamment Guam et Hawaï, renforçant ainsi la crédibilité de la dissuasion nucléaire de Pékin.

Cet essai intervient alors que la Chine poursuit la modernisation de ses forces nucléaires, un effort régulièrement mis en avant par les médias d’État. Le développement des capacités de frappe depuis les sous-marins est considéré comme un élément essentiel de la stratégie nucléaire chinoise et de son ambition de disposer d’une force de dissuasion plus robuste face aux autres puissances militaires.