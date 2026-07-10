Dix ans après la victoire des Philippines, la Chine continue de repousser les pêcheurs de Scarborough

Dix ans après une décision historique de la Cour permanente d’arbitrage invalidant les revendications maritimes de Pékin en mer de Chine méridionale, des pêcheurs philippins affirment qu’ils ne peuvent toujours plus accéder librement au récif de Scarborough. Ils dénoncent un harcèlement croissant de la part des navires chinois, qui les empêcherait d’exploiter l’une des zones de pêche les plus riches de la région.

Situé au large de la province philippine de Zambales, le récif de Scarborough est sous le contrôle de facto de la Chine depuis 2012. En 2016, la Cour permanente d’arbitrage avait jugé que les vastes revendications territoriales de Pékin en mer de Chine méridionale ne reposaient sur aucun fondement juridique au regard du droit international. La décision n’avait toutefois pas tranché la question de la souveraineté sur le récif lui-même.

Le tribunal avait également estimé que les eaux entourant le récif, appelé Huangyan Dao par la Chine, constituaient une zone de pêche traditionnelle utilisée par plusieurs pays, notamment les Philippines, la Chine et le Vietnam. Cette décision avait renforcé la position diplomatique de Manille et lui avait permis d’obtenir un soutien accru de la communauté internationale.

Sur le terrain, les pêcheurs de la ville côtière de Masinloc affirment cependant que leur quotidien n’a guère changé. Beaucoup expliquent qu’ils se rendaient autrefois sur le récif de nuit ou à des moments où les patrouilles chinoises semblaient absentes. Désormais, ils disent avoir renoncé à ces sorties, estimant que les navires chinois ont intensifié leurs opérations pour les repousser systématiquement.

Ces témoignages illustrent le contraste entre la victoire juridique remportée par les Philippines en 2016 et la réalité en mer, où la Chine continue d’exercer un contrôle effectif sur cette zone hautement stratégique. Les tensions en mer de Chine méridionale demeurent ainsi une source de friction majeure entre Pékin et plusieurs pays voisins, malgré les décisions rendues par les juridictions internationales.