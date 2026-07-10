Incendie dans la Drôme : des habitants dénoncent un manque d’informations et le sentiment d’être « sacrifiés »

Alors que l’incendie continue de progresser dans le Diois, de nombreux habitants expriment leur inquiétude face à une situation qu’ils jugent de plus en plus difficile à suivre. Entre évacuations ciblées, informations contradictoires et propagation du feu, plusieurs riverains dénoncent un manque de visibilité sur l’évolution de la crise.

Sur les réseaux sociaux, des témoignages font état d’un profond sentiment d’impuissance. Certains contestent notamment les informations communiquées par les autorités sur les moyens aériens engagés. La préfecture de la Drôme a indiqué que neuf Canadair avaient été mobilisés, une affirmation mise en doute par plusieurs habitants qui estiment avoir vu une présence aérienne bien plus limitée.

Des évacuations au cas par cas

Si aucune évacuation générale n’a été annoncée, des interventions ciblées ont bien eu lieu dans plusieurs secteurs. À Die, des habitants de quartiers situés à proximité de la montagne ont été invités à préparer un éventuel départ. Une riveraine a finalement quitté son domicile après l’intervention de deux pompiers, qui lui ont recommandé de partir en raison d’un contre-feu déclenché à proximité de son habitation.

Malgré ces opérations de protection, les habitants expliquent que le feu poursuit sa progression par endroits. Selon plusieurs témoignages, les flammes ont franchi la rivière Drôme dans certains secteurs, alimentant les inquiétudes quant à l’évolution du sinistre.

Une forte inquiétude sur les moyens engagés

Depuis le début de l’incendie, de nombreux riverains s’interrogent sur l’ampleur des moyens mobilisés. Plusieurs estiment que leur territoire ne bénéficie pas de ressources suffisantes pour contenir un feu devenu particulièrement difficile à maîtriser. Certains parlent même d’un territoire « sacrifié », estimant que les capacités nationales de lutte contre les incendies restent insuffisantes face à la multiplication des feux de forêt.

Les habitants reconnaissent également que les nombreuses informations circulant sur les réseaux sociaux alimentent parfois la confusion. Entre rumeurs, informations non vérifiées et inquiétude grandissante, beaucoup disent éprouver des difficultés à distinguer les faits des spéculations, alors que l’attente se poursuit dans un calme inhabituel au sein des quartiers les plus exposés.