Global Peace Index 2026 : la France seulement 99e au classement mondial de la paix et de la sécurité

La France ne pointe qu’à la 99e place sur 163 pays au Global Peace Index 2026. Ce classement annuel évalue le niveau de paix, de sécurité et de stabilité des États à partir de 23 indicateurs. Dans cette édition, la France se retrouve entre la Tanzanie, classée juste devant elle, et le Gabon, placé juste derrière.

Cette position place la France très loin des pays les mieux classés en Europe occidentale. Le classement prend en compte plusieurs domaines, notamment la sûreté et la sécurité, les conflits en cours et la militarisation. La criminalité, les tensions internes, l’exposition aux violences, la stabilité politique et le niveau d’engagement dans des conflits pèsent dans l’évaluation globale.

L’Islande reste le pays le plus sûr du monde

L’Islande conserve la première place mondiale pour la 19e année consécutive. Elle devance la Nouvelle-Zélande, la Suisse, la Slovénie et l’Irlande. À l’autre extrémité du classement, la Russie apparaît comme le pays le moins pacifique, derrière le Soudan, la République démocratique du Congo, l’Ukraine et Israël.

Le rapport souligne aussi une dégradation globale de la paix dans le monde. Le niveau moyen de paix a reculé de 0,7 % en un an, ce qui marque une douzième année consécutive de détérioration. Sur les dix-huit dernières années, quinze ont été marquées par une baisse du niveau de paix mondial.

Un signal sévère pour l’image du pays

Pour la France, cette 99e place constitue un signal lourd. Le pays reste une puissance diplomatique, militaire, économique et touristique, mais son rang dans cet indice traduit une perception dégradée de la sécurité intérieure et de la stabilité. Le classement ne mesure pas seulement le risque de guerre, il intègre aussi les tensions sociales, les violences, les troubles publics et les indicateurs liés à la sécurité quotidienne.

Cette position contraste fortement avec celle de nombreux voisins européens mieux classés. La France apparaît ainsi en net retrait dans un classement où l’Europe occidentale et centrale reste pourtant la région la plus pacifique du monde. Le résultat met en avant un décalage entre le poids international du pays et son niveau de paix mesuré par l’indice.