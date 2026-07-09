En Afrique du Sud, des manifestants anti-immigration mènent des opérations de porte-à-porte contre des migrants

Des groupes anti-immigration ont mené jeudi des opérations de porte-à-porte dans plusieurs quartiers de Johannesburg, en Afrique du Sud, pour rechercher des immigrés en situation irrégulière et les remettre à la police, une initiative qui accentue les tensions au sein des communautés étrangères et avec certains pays voisins.

Dans le township d’Alexandra, des journalistes de Reuters ont vu des manifestants enfoncer des portes et pénétrer dans des habitations où ils soupçonnaient la présence de migrants sans papiers. Les personnes interpellées ont ensuite été conduites jusqu’à des véhicules de police.

Parmi elles figuraient une femme et un jeune enfant originaires du Malawi. Un autre homme, le Zimbabwéen Total Mhlanga, a affirmé être en situation régulière grâce à un permis d’exemption zimbabwéen (ZEP), qui autorise certains ressortissants du Zimbabwe à vivre et travailler légalement en Afrique du Sud.

Ces groupes anti-immigration ont annoncé leur intention d’organiser des manifestations chaque jeudi afin d’accentuer la pression sur les autorités. Selon Reuters, des dizaines de milliers de personnes ont déjà été renvoyées vers le Zimbabwe et le Malawi dans le cadre des politiques de rapatriement.

Cette campagne intervient dans un contexte de fortes tensions autour de l’immigration en Afrique du Sud, où le chômage élevé et les difficultés économiques alimentent un sentiment hostile envers les travailleurs étrangers.