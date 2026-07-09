Le trafic de pétroliers dans le détroit d’Ormuz presque à l’arrêt après la reprise des frappes américaines contre l’Iran

Le trafic de pétroliers dans le détroit d’Ormuz était presque paralysé jeudi, selon des données et des sources du secteur maritime, alors que les risques pour la navigation se sont fortement accrus après la reprise des frappes aériennes américaines contre l’Iran, qui ont entraîné des représailles de Téhéran dans le Golfe.

Seuls deux pétroliers avaient franchi le détroit aux premières heures de la journée. Parmi eux figurait le superpétrolier Berg 1, chargé de pétrole sur l’île iranienne de Kharg et visé par des sanctions américaines, selon une analyse de Kpler. Le chimiquier Well Sail, battant pavillon des Îles Marshall, a également traversé le détroit après avoir précédemment chargé sa cargaison près de Sharjah, aux Émirats arabes unis, d’après les données de suivi maritime.

Des sources du secteur ont indiqué que de plus en plus de navires désactivaient leurs transpondeurs AIS publics, compliquant le suivi des bâtiments en transit. Pour Jorge Leon, responsable de l’analyse géopolitique chez Rystad Energy, le ralentissement du trafic illustre davantage la perception du risque par les armateurs que les déclarations officielles de Washington ou de Téhéran.

Les tensions se sont intensifiées après les nouvelles frappes américaines contre des provinces côtières du sud et de l’est de l’Iran. En réponse, les forces armées iraniennes ont lancé des attaques contre des infrastructures militaires américaines dans plusieurs pays voisins du Golfe, mettant davantage en péril la trêve conclue trois semaines plus tôt entre Washington et Téhéran.

Cette nouvelle escalade fait suite aux attaques menées en début de semaine contre trois pétroliers dans le détroit d’Ormuz, que les États-Unis attribuent à l’Iran. Les Gardiens de la révolution iraniens ont accusé Washington de perturber la réouverture progressive de cette voie maritime stratégique et ont averti que toute nouvelle intervention américaine entraînerait une « riposte écrasante ».