Nord Stream : l’Ukraine nie toute implication dans les explosions et propose une enquête conjointe avec l’Allemagne

Le procureur général ukrainien a affirmé jeudi qu’aucun élément recueilli jusqu’à présent ne permettait d’impliquer Kiev dans les explosions ayant détruit les gazoducs Nord Stream en 2022. Les autorités ukrainiennes ont également proposé la création d’une équipe d’enquête conjointe avec l’Allemagne, qui soupçonne des acteurs liés à l’État ukrainien d’être derrière l’opération.

Les explosions survenues en septembre 2022 en mer Baltique avaient gravement endommagé Nord Stream 1, un gazoduc essentiel aux exportations de gaz russe vers l’Europe, ainsi que Nord Stream 2, qui n’avait pas encore été mis en service. Les sabotages avaient eu lieu quelques mois après le début de l’invasion russe de l’Ukraine.

Dans un communiqué, le bureau du procureur général ukrainien a indiqué que l’enquête menée jusqu’à présent n’avait révélé « aucune preuve » montrant que l’Ukraine, ses institutions officielles ou ses responsables avaient participé aux explosions ou donné des ordres liés à cette opération au nom de l’État ukrainien.

Les autorités ukrainiennes ont toutefois reconnu que l’enquête n’était pas terminée et que de nouveaux éléments continuaient d’être collectés et analysés. Kiev a proposé de collaborer avec Berlin dans le cadre d’une équipe commune afin de faciliter l’échange d’informations entre les deux pays.

Cette réaction intervient après que le parquet fédéral allemand a inculpé la semaine dernière un ancien officier de l’armée ukrainienne, identifié comme Serhii K., pour son rôle présumé dans la préparation des explosions. Les enquêteurs allemands l’accusent d’avoir agi avec d’autres militaires pour planifier et exécuter l’opération au nom d’entités étatiques ukrainiennes non identifiées.

Arrêté en Italie en août avant d’être transféré en Allemagne en novembre, Serhii K. nie les accusations portées contre lui. Selon les procureurs allemands, l’objectif de l’opération aurait été de perturber durablement les livraisons de gaz russe vers l’Europe et de limiter les ressources financières permettant à Moscou de poursuivre son effort de guerre.

L’affaire Nord Stream reste l’un des sabotages les plus importants de ces dernières années en Europe et continue de faire l’objet d’enquêtes dans plusieurs pays, alors que les responsabilités exactes derrière les explosions demeurent contestées.