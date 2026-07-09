Venezuela : le bilan des séismes grimpe à 3 811 morts, Caracas réclame le déblocage de ses avoirs gelés

Le bilan des deux puissants séismes qui ont frappé le Venezuela le 24 juin continue de s’alourdir. Selon les chiffres annoncés mercredi par le président de l’Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, les catastrophes ont désormais fait 3 811 morts, tandis que 16 740 personnes ont été blessées et 17 907 habitants se retrouvent sans abri.

Face à l’ampleur des destructions, la présidente par intérim Delcy Rodriguez a renouvelé son appel à la levée des sanctions internationales visant le Venezuela. Elle estime que le pays pourrait financer une partie importante de la reconstruction si les avoirs vénézuéliens gelés à l’étranger étaient débloqués.

« Le Venezuela dispose de ressources bloquées dans le monde entier qui pourraient contribuer à ce processus de reconstruction », a déclaré Delcy Rodriguez sur la chaîne publique VTV. Elle a également souligné que ces fonds seraient nécessaires pour soutenir les programmes de relogement, d’emploi et d’éducation destinés aux populations touchées.

Depuis plus de vingt ans, les États-Unis, l’Union européenne et plusieurs autres pays ont imposé de nombreuses sanctions au Venezuela, accusant les autorités de dérives antidémocratiques et de liens avec le trafic de drogue. Une grande partie de ces mesures reste en vigueur. Toutefois, après la capture du président Nicolas Maduro par les autorités américaines plus tôt cette année, Washington a accordé certaines dérogations ciblées, notamment en faveur du secteur pétrolier.

À la suite des séismes, les États-Unis ont également autorisé, pour une durée de quatre mois, certaines transactions liées à l’aide humanitaire qui étaient auparavant interdites par les sanctions.

Delcy Rodriguez a par ailleurs indiqué avoir adressé une lettre au roi Charles III afin de demander le déblocage des réserves d’or vénézuéliennes conservées à la Banque d’Angleterre. Elle a également affirmé avoir évoqué cette question avec la directrice générale du Fonds monétaire international, alors que Caracas cherche à mobiliser toutes les ressources disponibles pour accélérer la reconstruction des régions dévastées.