En Cisjordanie, les habitants de Sinjil s’organisent pour faire face à la multiplication des attaques de colons

À Sinjil, une ville palestinienne située près de Ramallah, en Cisjordanie occupée, des habitants ont mis en place des patrouilles de volontaires pour tenter de protéger leur communauté face à l’augmentation des attaques de colons israéliens. Équipés de projecteurs et reliés par des groupes WhatsApp, ils surveillent chaque nuit les collines environnantes afin de détecter d’éventuelles incursions.

Selon les habitants, cette organisation est née du sentiment d’avoir été abandonnés par les autorités. « Nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes confrontés à des colons soutenus par leur gouvernement. Nous n’avons personne. Nous sommes donc obligés de rester ici et de protéger cette ville », a déclaré Fadi Alwan, l’un des bénévoles participant aux rondes de surveillance.

Les résidents affirment que les violences des colons se sont intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza et accusent l’armée ainsi que la police israéliennes de ne pas intervenir suffisamment rapidement, voire de protéger les auteurs des attaques. L’armée israélienne rejette ces accusations et affirme que ses soldats sont déployés pour disperser les affrontements, tandis que les actes commis par des civils israéliens relèvent de la compétence de la police. Cette dernière n’a pas répondu aux sollicitations de Reuters.

Lors des rondes nocturnes, les volontaires communiquent en permanence grâce à des groupes WhatsApp permettant d’alerter rapidement les habitants en cas de danger. Selon Fadi Alwan, si des colons s’approchent des habitations, un message est immédiatement diffusé afin que les habitants puissent se rassembler pour tenter de les repousser.

Le bénévole affirme avoir été récemment agressé par un colon armé d’une massue cloutée alors qu’il récoltait du blé. Il soutient également que des colons ont ouvert le feu l’an dernier sur une tente utilisée par les volontaires pour assurer leur surveillance nocturne, avant que l’armée israélienne ne démonte cette installation le lendemain. L’armée n’a pas commenté ces allégations.

Le gouvernement israélien continue d’approuver la création de nouvelles colonies et d’avant-postes en Cisjordanie, affirmant que cette politique répond à des impératifs de sécurité et vise à empêcher la création d’un État palestinien. Les Palestiniens et une grande partie de la communauté internationale considèrent toutefois ces implantations comme contraires au droit international, une interprétation contestée par Israël.