Starmer reçoit un revolver personnalisé d’Erdogan lors du sommet de l’Otan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a offert à Keir Starmer un revolver gravé à son nom lors du sommet de l’Otan à Ankara. L’arme, accompagnée de munitions réelles, n’a pas été rapatriée au Royaume-Uni.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a offert à Keir Starmer un revolver gravé à son nom lors du sommet de l’Otan à Ankara. L’arme, accompagnée de munitions réelles, n’a pas été rapatriée au Royaume-Uni.

Un revolver personnalisé avec des munitions réelles : c’est le cadeau qu’a reçu le Premier ministre britannique Keir Starmer de la part du président turc lors du sommet de l’Otan organisé à Ankara. L’arme, gravée au nom de Starmer, faisait partie d’une série de présents identiques remis par Erdogan aux dirigeants de chaque pays participant à l’événement.

Le revolver est resté en Turquie, entre les mains de responsables britanniques sur place. Son retour au Royaume-Uni est illégal en l’état : la législation britannique interdit l’importation d’une arme à feu opérationnelle. Erdogan avait pourtant levé les contrôles à l’exportation sur ce cadeau, mais cela n’a pas suffi à permettre son acheminement vers Londres.

Avant tout rapatriement éventuel, l’arme devra être neutralisée, c’est-à-dire rendue définitivement inapte au tir. Downing Street n’a publié aucune photographie du revolver.

Au-delà de cet épisode, le sommet a débouché sur la signature d’un accord de défense entre Londres et Ankara, destiné à approfondir le partage de renseignements entre les deux pays. À l’issue des discussions, Starmer a estimé que l’alliance atlantique ressortait « plus forte et plus unie » de ce rassemblement. « C’est un bon sommet. Nous avons atteint ce que nous voulions atteindre, c’est-à-dire l’unité », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de cette cohésion face aux conflits en Ukraine et aux tensions autour de l’Iran.

Ce sommet de l’Otan était le dernier grand rendez-vous international de Keir Starmer, qui a annoncé sa démission le mois dernier.