Entrevue Entreprises

Vincent Bolloré remporte son procès face au fonds CIAM devant la cour d’appel

9 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités

La cour d’appel de Paris tranche en faveur de l’homme d’affaires. Cette victoire juridique lui évite de lancer une offre publique d’achat sur Vivendi.

Vincent Bolloré remporte son procès face au fonds CIAM devant la cour d'appel
Vincent Bolloré remporte son procès face au fonds CIAM devant la cour d'appel

La cour d’appel de Paris a tranché en faveur de Vincent Bolloré ce mercredi. L’homme d’affaires l’emporte face au fonds CIAM dans un contentieux qui l’opposait à cet actionnaire. La décision met un terme à plusieurs mois de procédure judiciaire.

Une OPA évitée de justesse

Cette victoire judiciaire permet à Vincent Bolloré d’échapper à une contrainte majeure : le lancement d’une offre publique d’achat sur Vivendi. L’obligation d’une OPA aurait considérablement modifié la stratégie financière du groupe et engagé des sommes importantes. Le fonds CIAM réclamait cette procédure dans le cadre de sa contestation.

La décision de la juridiction parisienne clôt un dossier sensible pour le patron de Bolloré. Vivendi reste ainsi sous son contrôle sans que la structure actionnariale ne soit bouleversée par une opération de rachat forcée.

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