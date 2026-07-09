Les États-Unis accusent la Chine d’avoir prévenu trop tard avant un essai de missile balistique

Les États-Unis ont critiqué mercredi la Chine, estimant que Pékin n’avait pas fourni un préavis suffisant avant un essai de missile balistique effectué le 6 juillet, a déclaré un responsable du département d’État américain.

Selon Washington, la Chine n’aurait informé les États-Unis que quelques heures avant le lancement et n’aurait pas transmis suffisamment de détails sur l’opération. Le responsable américain a estimé que cette notification était largement inférieure aux pratiques habituelles entre les cinq puissances nucléaires reconnues membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies.

L’armée chinoise avait procédé lundi à un tir d’essai de missile depuis un sous-marin nucléaire dans l’océan Pacifique, selon des informations diffusées par les médias d’État chinois. Cet essai a provoqué des réactions critiques de la part des États-Unis, mais aussi du Japon, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et de Taïwan.

« La notification de la Chine aux États-Unis n’est intervenue que quelques heures avant le lancement et n’a pas fourni suffisamment de détails », a déclaré le responsable du département d’État, soulignant que cette pratique ne correspondait pas aux normes suivies par les autres membres permanents du Conseil de sécurité disposant de l’arme nucléaire.

Washington considère cet essai comme un nouvel élément alimentant ses préoccupations concernant le développement militaire chinois. Les États-Unis surveillent notamment l’évolution des capacités stratégiques de Pékin dans un contexte de tensions croissantes dans la région indo-pacifique.

Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU — les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni — sont également les seuls pays officiellement reconnus comme États dotés de l’arme nucléaire dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1968.