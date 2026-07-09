La Russie suspend ses exportations de diesel après des pénuries de carburant liées aux frappes de drones ukrainiennes

La Russie a décidé d’interdire temporairement ses exportations de diesel afin de garantir son approvisionnement intérieur, après des pénuries de carburant provoquées par des attaques de drones ukrainiens visant certaines infrastructures énergétiques du pays, a annoncé le gouvernement russe.

Cette interdiction, qui concerne les exportations de diesel, restera en vigueur jusqu’au 31 juillet, selon les informations communiquées par les autorités. Moscou cherche ainsi à stabiliser le marché national et à éviter de nouvelles tensions sur l’approvisionnement en carburant.

La décision intervient après plusieurs frappes de drones ukrainiens ayant touché des installations liées au secteur énergétique russe. Ces attaques ont perturbé la production et la distribution de carburants dans certaines régions, entraînant des difficultés d’approvisionnement.

Le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak a également déclaré que la Russie commencerait à importer du carburant au mois de juillet afin de répondre aux besoins du marché intérieur et de compenser les perturbations temporaires.

Cette mesure intervient alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine continue d’affecter les infrastructures énergétiques des deux pays. Les frappes visant les installations pétrolières et les dépôts de carburant sont devenues un élément important du conflit, chaque camp cherchant à affaiblir les capacités logistiques de son adversaire.