Gaza : le Conseil de paix de Trump prépare une zone humanitaire pilote pour relancer son plan

Le Conseil de paix mis en place par le président américain Donald Trump prévoit de créer une zone humanitaire pilote dans la bande de Gaza afin de relancer son plan de paix, indépendamment d’un éventuel accord avec le Hamas sur la deuxième phase du processus, a indiqué un responsable de cette instance.

Selon cette source, le Conseil a identifié plusieurs zones sécurisées susceptibles d’accueillir des dizaines de milliers de Palestiniens de Gaza. L’objectif est d’y renforcer l’accès aux biens et aux services essentiels afin de répondre aux besoins humanitaires des habitants qui choisiraient de s’y installer. Le responsable a précisé que le programme reposerait sur une participation volontaire et que les bénéficiaires seraient sélectionnés, sans révéler l’emplacement exact de cette future zone.

Cette initiative intervient alors que la situation humanitaire demeure extrêmement difficile dans la bande de Gaza, largement détruite après deux années de guerre déclenchée par les attaques menées par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

À la suite de l’accord de cessez-le-feu conclu l’an dernier, Donald Trump avait présenté un plan de paix prévoyant une augmentation de l’aide humanitaire, la mise en place d’une administration assurée par un groupe de technocrates palestiniens, le désarmement du Hamas et le retrait des forces israéliennes.

Cependant, ce plan est resté au point mort. Le Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG), chargé de gérer le territoire selon cette proposition, n’a toujours pas été déployé dans l’enclave palestinienne. Le projet de zone humanitaire pilote apparaît ainsi comme une tentative de relancer le processus dans un contexte où les négociations politiques restent bloquées.