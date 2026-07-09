Mondial – Le saviez-vous? Pourquoi aucun arbitre anglais ne peut diriger l’Argentine

François Letexier a arbitré mardi le huitième de finale de Coupe du monde entre l’Argentine et l’Égypte, remporté par l’Albiceleste sur le score de 3-2. La présence d’un arbitre français pour un match de l’Argentine n’a pas été considérée comme problématique, malgré la rivalité sportive entre les Bleus et les Argentins depuis plusieurs années.

La situation aurait été différente avec un arbitre anglais. Dans le processus de désignation des arbitres, la FIFA tient compte des critères sportifs, mais aussi des facteurs géopolitiques. Pour cette raison, un arbitre anglais n’est pas retenu pour diriger une rencontre de l’Argentine en Coupe du monde. La même logique vaut dans l’autre sens : un arbitre argentin ne peut pas être désigné pour un match de l’Angleterre.

Le poids toujours présent de la guerre des Malouines

Cette règle non écrite renvoie directement à la guerre des Malouines, conflit qui a opposé le Royaume-Uni et l’Argentine en 1982. Les deux pays se sont affrontés pour la souveraineté des îles Malouines, appelées Falkland Islands par les Britanniques. La guerre s’est terminée par une victoire britannique après 74 jours de combats. Le bilan humain reste lourd : 649 militaires argentins, 255 Britanniques et trois habitants des îles ont perdu la vie. Plus de quarante ans plus tard, ce conflit continue de peser sur les relations entre les deux pays, y compris dans le football international.

Anthony Taylor écarté de la finale 2022

Cette prudence avait déjà eu des conséquences lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L’arbitre anglais Anthony Taylor avait été évoqué pour diriger la finale, mais l’affiche Argentine-France rendait sa désignation impossible. La FIFA ne voulait pas confier une finale impliquant l’Argentine à un arbitre anglais. Le choix s’était finalement porté sur le Polonais Szymon Marciniak, qui avait dirigé la finale remportée par l’Argentine face à la France aux tirs au but, après un match nul 3-3. La désignation avait permis d’éviter toute polémique liée à la nationalité de l’arbitre.

Les arbitres écartés en cas de risque direct

La FIFA applique aussi une autre règle dans ses désignations : un arbitre ne peut pas diriger un match de sa propre sélection. Il ne peut pas non plus être nommé sur une rencontre dont le résultat pourrait avoir une influence directe sur le parcours de son pays, notamment pendant la phase de groupes. Cette logique vise à limiter les soupçons de conflit d’intérêts. La sélection des arbitres ne repose donc pas uniquement sur leur niveau ou leur expérience. Elle dépend aussi du contexte politique, historique et sportif entourant les équipes concernées.

Collina et la cellule arbitrale tranchent

Les désignations sont pilotées par l’équipe chargée de l’arbitrage à la FIFA, sous l’autorité de Pierluigi Collina. C’est cette structure qui décide des arbitres retenus pour chaque rencontre, en évaluant à la fois les performances, la nationalité, le parcours des sélections et les risques de contestation. Pour l’Argentine, la règle reste claire dans les faits : pas d’arbitre anglais en Coupe du monde. Le souvenir de la guerre des Malouines continue d’écarter toute désignation susceptible de raviver une tension historique entre Buenos Aires et Londres.