«Ce fils de p*te…» : l’ignoble raciste paraguayenne Celeste Amarilla insulte encore Mbappé

À vomir ! Celeste Amarilla a de nouveau visé Kylian Mbappé. Déjà au centre d’une polémique après des propos racistes publiés sur X contre l’attaquant de l’équipe de France, la sénatrice paraguayenne a remis le sujet sur la table ce mercredi, cette fois en pleine séance au Sénat paraguayen. Ses nouvelles déclarations ont immédiatement relancé l’indignation autour de cette affaire née après le huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Paraguay.

Une nouvelle attaque contre Mbappé au Sénat

Devant les sénateurs paraguayens, Celeste Amarilla est revenue sur un moment du match impliquant Orlando Gill, le gardien du Paraguay, et Kylian Mbappé. Elle a reproché au capitaine français de ne pas lui avoir serré la main après la rencontre. La parlementaire a alors tenu des propos particulièrement violents.

« Quand Orlando Gill, le gardien du Paraguay, un jeune qui mettait sans doute les pieds en Coupe du monde pour la première fois, qui découvrait probablement l’Europe pour la première fois, jouait devant le monde entier et tend la main avec toute l’humilité d’un Paraguayen, ce fils de pute refuse de lui serrer la main et lui crie au visage. Ça, ce n’est pas français. Un Français n’aurait jamais fait ça », a lancé Celeste Amarilla.

La sénatrice a ensuite opposé Kylian Mbappé à une certaine idée de la France, en citant plusieurs figures historiques et culturelles françaises.

« La France, c’est Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, Montesquieu, Victor Hugo, Simone de Beauvoir, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Je refuse de réduire toute cette immense France, ainsi que son immense héritage culturel, artistique et démocratique, à Mbappé », a-t-elle ajouté.

Des propos racistes déjà publiés après France-Paraguay

Cette nouvelle sortie fait suite à plusieurs messages publiés par Celeste Amarilla sur X à la suite du match France-Paraguay. Dans ces publications, la parlementaire avait déjà pris pour cible Kylian Mbappé avec des propos racistes et insultants.

Elle avait notamment écrit : « Cet abruti n’a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés ».

Dans une autre publication, elle poursuivait : « Un Camerounais issu de la colonisation, s’efforçant désespérément de passer pour un Français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, à l’image de toute son équipe ; ils n’ont même pas réussi à marquer un but, ils ont gagné grâce à un coup de chance… ».

À vomir…