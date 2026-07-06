— Mbappé répond à la sénatrice raciste paraguayenne : «Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction »

Kylian Mbappé a réagi lundi soir aux propos racistes tenus par Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne, après l’élimination du Paraguay contre la France en huitième de finale de la Coupe du monde. Visé personnellement après la victoire des Bleus, le capitaine de l’équipe de France a répondu avec fermeté, en dénonçant le racisme de l’élue et l’image désastreuse donnée par ses messages.

Des propos racistes après l’élimination du Paraguay

Pour rappel, Celeste Amarilla s’en est prise à Mbappé dans des publications sur X, disant notamment que Mbappé « tétait des noix de coco. »

L’attaquant de l’équipe de France lui a donc répondu :

« Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays.

Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde. »