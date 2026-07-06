Lauren Bennett, la voix de «Party Rock Anthem» (LMFAO), est morte à 37 ans

Lauren Bennett est morte à l’âge de 37 ans. La chanteuse britannique, connue dans le monde entier pour sa participation au tube de LMFAO Party Rock Anthem, a vu sa disparition annoncée par ses anciennes partenaires du groupe G.R.L. Aucune cause de décès n’a été communiquée.

«Party Rock Anthem», le morceau qui l’a rendue célèbre

Pour le grand public, Lauren Bennett restera d’abord liée à Party Rock Anthem, le titre de LMFAO sorti en 2011 avec GoonRock. Sa voix apparaît sur ce morceau devenu l’un des hymnes dance-pop les plus reconnaissables des années 2010. Le titre a atteint la première place dans de nombreux pays et s’est imposé comme un énorme succès mondial. Le clip, dans lequel Lauren Bennett apparaît également, a dépassé les 2,5 milliards de vues.

Une carrière lancée très jeune

Avant cette exposition mondiale, Lauren Bennett avait commencé par les concours de chant locaux et les scènes de pubs et bars en Angleterre. Adolescente, elle avait aussi participé à The X Factor, avant de rejoindre le groupe féminin Paradiso Girls et de partir vivre à Los Angeles. Avec Paradiso Girls, elle participe notamment au single Patron Tequila, sorti en 2009 avec Lil Jon et Eve. Le morceau atteint la troisième place du classement américain dance club, sans permettre au groupe de s’installer durablement.

G.R.L., le succès et le drame

Lauren Bennett rejoint ensuite G.R.L., groupe féminin lancé dans l’orbite des Pussycat Dolls. La formation se fait connaître avec Vacation, puis avec Wild Wild Love aux côtés de Pitbull. Son plus gros titre reste Ugly Heart, qui entre notamment dans le Top 20 britannique et le Top 5 en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’histoire du groupe est aussi marquée par la mort de Simone Battle en 2014. Après ce drame, G.R.L. sort Lighthouse, un titre hommage, accompagné d’un message de sensibilisation à la santé mentale.

Un nom associé à l’un des plus grands tubes pop des années 2010

Lauren Bennett a traversé plusieurs projets pop, des Paradiso Girls à G.R.L., en passant par des collaborations avec LMFAO, Pitbull et will.i.am. Sa trajectoire reste surtout associée à une chanson devenue immédiatement identifiable dès ses premières secondes : Party Rock Anthem.