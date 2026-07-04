Taylor Swift et Travis Kelce se sont mariés à New York

Taylor Swift et Travis Kelce sont mariés. La popstar américaine et le joueur des Kansas City Chiefs ont officialisé leur union vendredi à New York, mettant fin à plusieurs semaines de rumeurs autour d’un mariage très attendu. La cérémonie s’est tenue au Madison Square Garden, transformé pour l’occasion en lieu de mariage. L’événement a rassemblé proches, célébrités et figures du sport américain, tandis que de nombreux fans s’étaient massés aux abords de la salle new-yorkaise.

Une cérémonie familiale et très encadrée

Le mariage n’a pas suivi le format traditionnel des grands cortèges de demoiselles et garçons d’honneur. Le frère de Taylor Swift, Austin Swift, a tenu le rôle de man of honor, tandis que Jason Kelce, le frère de Travis Kelce, était témoin principal du marié. La cérémonie a été officiée par Adam Sandler. Le couple a choisi un dispositif resserré autour de la famille et des proches, malgré l’ampleur publique de l’événement. Les accès autour du Madison Square Garden ont été strictement encadrés, avec une forte présence de sécurité et des restrictions de circulation dans le secteur.

Le Madison Square Garden au cœur de l’événement

Le choix du Madison Square Garden a donné au mariage une dimension spectaculaire. La salle, habituellement associée aux grands concerts, aux matchs et aux événements sportifs majeurs, a accueilli l’union de deux des personnalités américaines les plus suivies de leur génération. À l’extérieur, l’annonce de leur mariage a rapidement attiré l’attention. Un message “Just Married” a été affiché sur le site, confirmant visuellement l’événement pour les fans présents dans le quartier.

Dior, Cartier et Louboutin pour les mariés

Taylor Swift portait une robe de mariée Dior couture réalisée par Jonathan Anderson. Sa tenue était complétée par des bijoux Cartier et des chaussures Christian Louboutin. Travis Kelce portait lui aussi une tenue Dior sur mesure, assortie à l’élégance formelle de la cérémonie. Le choix de Dior marque l’un des détails les plus commentés de la journée, tant l’apparence de Taylor Swift était attendue par ses fans et par l’industrie de la mode. Le couple a opté pour une esthétique coordonnée, sobrement luxueuse, loin d’un simple effet de tapis rouge.

Un couple suivi depuis 2023

Taylor Swift et Travis Kelce étaient publiquement liés depuis 2023. Leur relation avait pris une dimension médiatique considérable après les premières apparitions de la chanteuse lors de matchs des Chiefs, puis lors de plusieurs événements où le couple était apparu ensemble. Leur mariage a lieu après une période de rumeurs insistantes sur une possible cérémonie à New York. Vendredi, la confirmation officielle a mis fin au suspense : Taylor Swift et Travis Kelce sont désormais mari et femme.