Tom Cruise : sa fille Suri abandonne officiellement son nom et devient Suri Noelle

Suri Cruise, âgée de 20 ans, abandonne officiellement le nom de son père pour devenir Suri Noelle, en hommage à sa mère. Ce changement, inscrit sur les listes électorales, reflète une volonté d'autonomie, malgré l'absence de déclaration publique sur ses motivations. L’actrice Katie Holmes, qui a élevé Suri, exprime sa fierté pour cette nouvelle étape.

La rupture est désormais inscrite dans son état civil. À 20 ans, la fille unique de Tom Cruise et Katie Holmes a officiellement abandonné le nom de famille de son père. Née Suri Cruise, la jeune femme porte désormais le nom de Suri Noelle. Cette modification a été confirmée par son inscription sur les listes électorales du comté d’Allegheny, en Pennsylvanie. Lorsqu’elle s’est enregistrée pour voter en octobre 2024, pendant sa première année d’études, son identité légale était déjà indiquée comme étant « Suri Noelle ».

Elle choisit le deuxième prénom de sa mère

Suri n’a pas adopté le nom Holmes. Elle a choisi « Noelle », qui est le deuxième prénom de Katie Holmes. Elle efface ainsi le patronyme mondialement connu de son père tout en conservant un lien direct avec sa mère, auprès de laquelle elle a grandi après le divorce de ses parents. La jeune femme n’a donné aucune explication publique sur les raisons de ce changement. Rien ne permet donc d’affirmer qu’elle a voulu échapper aux paparazzi ou rendre son identification plus difficile. Son choix lui permet toutefois de ne plus apparaître immédiatement sous le nom de l’une des plus grandes stars d’Hollywood.

Un premier changement remarqué dès 2024

Suri avait commencé à utiliser ce nouveau nom plusieurs mois avant son inscription sur les listes électorales. En juin 2024, lors de la cérémonie de remise des diplômes de son lycée new-yorkais, elle était déjà présentée sous le nom de Suri Noelle. Le nom « Cruise » ne figurait pas dans le programme de l’événement. Elle avait également employé ce nom dans le cadre de ses activités théâtrales au lycée. À cette époque, il était encore impossible de savoir s’il s’agissait seulement d’un nom d’usage ou d’une véritable modification légale. Son inscription électorale confirme désormais que le changement est officiel. Tom Cruise n’avait pas assisté à la remise de diplôme de sa fille. Le même week-end, l’acteur avait été photographié à Londres lors d’un concert de Taylor Swift au stade de Wembley. Katie Holmes était, elle, présente aux côtés de Suri pour célébrer la fin de sa scolarité.

Une vie construite auprès de Katie Holmes

Tom Cruise et Katie Holmes ont accueilli Suri en avril 2006, sept mois avant leur mariage. Le couple s’est séparé en 2012, alors que leur fille avait six ans. Après le divorce, Suri a principalement vécu à New York avec sa mère et a grandi loin de la vie quotidienne de son père. Katie Holmes a toujours tenté de préserver sa fille de l’exposition médiatique liée à la célébrité de ses parents. Suri est restée relativement discrète, malgré les photographes régulièrement présents autour d’elle à New York. Elle n’a pas développé de carrière publique pendant son enfance et n’a accordé aucune interview sur sa relation avec Tom Cruise. Après son diplôme, elle a intégré l’université Carnegie Mellon, à Pittsburgh, où elle étudie notamment le théâtre et la comédie musicale. Elle poursuit également ses activités sur scène sous sa nouvelle identité. Katie Holmes avait exprimé sa fierté au moment du départ de sa fille pour l’université : « Je suis fière de ma fille. Je suis vraiment fière d’elle et je suis heureuse. » L’actrice expliquait également voir cette période comme celle des premiers choix personnels et de la découverte de soi.

Tom Cruise n’a pas réagi publiquement à l’abandon de son nom par sa fille. Suri n’a, de son côté, jamais évoqué publiquement la nature exacte de leur relation. Katie Holmes avait toutefois dû démentir, en décembre 2024, des informations affirmant que Suri aurait eu accès à un fonds financier constitué par son père après ses 18 ans. L’actrice avait qualifié cette affirmation de totalement fausse et demandé que cessent les informations inventées concernant sa fille.

Brad Pitt confronté au même rejet de son nom par plusieurs de ses enfants

La situation de Tom Cruise rappelle effectivement celle de Brad Pitt. Parmi les six enfants que l’acteur partage avec Angelina Jolie, quatre ont engagé une procédure pour supprimer « Pitt » de leur nom de famille : Maddox, Zahara, Shiloh et Vivienne. Shiloh avait déposé sa demande le jour de ses 18 ans, en mai 2024. La justice californienne a validé son changement quelques mois plus tard. Elle porte officiellement le nom de Shiloh Nouvel Jolie, sans aucune référence à son père. Maddox demande désormais à devenir Maddox Chivan Jolie, tandis que Zahara souhaite porter officiellement le nom de Zahara Marley Jolie. Leurs demandes doivent être examinées en septembre 2026. Vivienne, qui utilisait déjà « Vivienne Jolie » dans le programme de la comédie musicale The Outsiders, a déposé sa propre requête après avoir atteint l’âge de 18 ans. Son audience est programmée le 2 novembre 2026. La différence tient au nom choisi. Les enfants de Brad Pitt retirent le patronyme paternel pour ne conserver que celui d’Angelina Jolie. Suri, elle, n’a repris ni « Cruise » ni « Holmes » : elle a transformé le deuxième prénom de sa mère en nom de famille. Dans les deux familles, la décision a été prise ou engagée une fois les enfants devenus majeurs, sans commentaire public direct des pères concernés.